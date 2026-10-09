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Vážná nehoda na Pavlově dovolené v Maroku. Jeho blízký přítel se těžce zranil

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  13:01aktualizováno  13:01
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„Kamarád z Dakaru Petr Pavel nás navštívil i na Rallye du Maroc. Děkujeme!“...

„Kamarád z Dakaru Petr Pavel nás navštívil i na Rallye du Maroc. Děkujeme!“ napsal automobilový jezdec Martin Prokop na svém facebooku. (2. října 2026) | foto: Martin Prokop - Facebook

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Soukromou cestu prezidenta Petra Pavla do Maroka, kvůli které se nezúčastní komunálních voleb, zkomplikovala vážná nehoda. Při havárii buginy v poušti se zranil jeho blízký přítel a spoluzakladatel herního studia SCS Software Petr Šebor. Prezident vyvázl bez zranění, členové jeho týmu pomáhali zraněným s první pomocí. Uvedl to server Aktuálně.cz s odkazem na své zdroje.

Nehoda se podle informací Aktuálně.cz stala v první polovině týdne během motoristické výpravy v marocké poušti. Při havárii jedné z bugin se měl vážně zranit její řidič i spolujezdec. Šebor, coby spolujezdec, podle zdrojů serveru utrpěl poranění obratlů a několik zlomenin.

„Operaci se nevyhne. Řeší se, jak ho dopravit bezpečně domů,“ podotkl zdroj. Informace o nehodě serveru následně potvrdil mluvčí Hradu Vít Kolář. Petr Pavel se při nehodě nezranil. Redakce iDNES.cz taktéž shání vyjádření Hradu.

Podle Koláře se členové prezidentova týmu podíleli na poskytování první pomoci zraněnému. Na místě byl také záchranář, který zraněným poskytl první pomoc a pomohl je stabilizovat.

Prezident odcestoval do zahraničí 2. října. Podle informací Hradu se má k pracovnímu programu vrátit v pondělí 19. října. Nejprve se během pobytu v Maroku setkal s účastníky Rallye du Maroc, následně se měl se skupinou přátel vydat do pouště. Přesné datum nehody zatím není známé, podle zdrojů Aktuálně.cz k ní ale došlo v úterý.

Cesta vyvolala pozornost už před nehodou. Pavel kvůli soukromému pobytu v zahraničí nebude hlasovat v komunálních volbách v obci Černouček, kde má trvalé bydliště. Hrad při oznámení cesty uvedl, že prezidenta chyba v plánování mrzí.

V Černoučku se o sedm míst v zastupitelstvu ucházejí dvě kandidující uskupení. Obec má 273 voličů. Do Senátu se letos v Pavlově volebním obvodu nevolí.

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