Pavlovo váhání nad důchodovou novelou kritizuje koalice i část opozice, vítá ho ANO

Část opozice, která už u Ústavního soudu napadla změnu v mimořádných valorizacích, rozhodnutí Pavla vítá. „Je to dobrá zpráva pro všechny důchodce, kteří teď mají zastání jenom u hnutí ANO,“ uvedla šéfka poslanců ANO Alena Schillerová

S prezidentovým postupem ale nesouhlasí předseda SPD Tomio Okamura, který Pavlovi vyčetl jeho nečitelnost. „Je to od prezidenta alibismus,“ řekl MF DNES ještě před večerním vystoupením mluvčí Hradu.

Nelíbily se mu ani důvody, kterými Hrad rozhodnutí prezidenta podle zákulisních informací zdůvodňoval. Konkrétně, že úpravy jsou příliš mírné a málo šetří veřejné rozpočty, jak uvedly třeba Seznam Zprávy. „Pokud je to pravda, pak jde o projev absolutního nepochopení a naprosté asociálnosti prezidenta a jeho okolí zaměřené proti důchodcům,“ prohlásil Okamura.

Pavlovi podle lidí z Hradu také vadí, že vláda zavádí nová pravidla příliš rychle a nedala lidem, kteří se například chystají do předčasného důchodu, čas se na ně připravit.

Ministr práce a sociálních věcí Marian Jurečka (KDU-ČSL) výtky Pavla k normě o penzích respektuje. Argument o chybějící přechodné době podle něj ale není na místě, plán zpřísnit pravidla lidé znali. „Hlavním cílem nového modelu mimořádné valorizace nebylo šetřit, ale záměrně omezit rozevírání nůžek mezi vysokými a nízkými penzemi,“ řekl Jurečka.

Koalice rozhodnutí respektuje, ale mrzí ji

Rozhodnutí zákon nepodepsat spíše kriticky hodnotí další koaliční politici. „Je to suverénní pravomoc prezidenta. Tedy nutno postup prezidenta respektovat, jakkoli to nepovažuji za rozumné,“ prohlásil lidovecký ministr zemědělství Marek Výborný.

Ekonomický expert ODS a místo předseda Sněmovny Jan Skopeček uvedl, že zpřísnění předčasných odchodů do důchodů je extrémně důležité pro udržitelnost a stabilitu penzijního systému. Také místopředsedkyni poslanců STAN Pavlu Pivoňku Vaňkovou rozhodnutí nepodepsat penzijní novelu mrzí.

„Pokud by chtěl pan prezident ještě razantnější úspory v penzijním systému, jsme připraveni řešit další racionalizaci a udržitelnost v rámci připravované penzijní reformy. Každý měsíc, kdy přísnější podmínky pro předčasné důchody a další navržená opatření neplatí, představují pro náš rozpočet zvýšené náklady,“ řekla MF DNES Pivoňka Vaňková.

Novela má zpřísnit pravidla předčasných důchodů. Do něj by bylo možné nastoupit nejvýše tři roky před dosažením důchodového věku místo nynějších až pěti let.

Návrh novely zákona o důchodovém pojištění počítá také s nahrazením mimořádných valorizací při vyšší inflaci dočasným přídavkem. Dočasný přídavek a zvýšení procentních výměr má odrážet 60 procent růstu cen.

„Prezident zvažuje, že se rozhodne způsobem veta, či že bude postupovat podpisem zákona v následujících dnech. To znamená, že novela zákona o důchodovém pojištění nebude platit 1. září tak, jak vláda předpokládala,“ uvedla ve čtvrtek Pavlova mluvčí Markéta Řeháková.

Dodala, že prezident má k navrhovaným změnám výhrady. Sám Pavel se má podrobněji vyjádřit v pátek.