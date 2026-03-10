Pavel je na návštěvě Lotyšska. Jednat bude i o bezpečnostních hrozbách pro Evropu

Pavel do Lotyšska přicestoval v pondělí, kromě prezidenta se v úterý sejde i s premiérkou Evikou Siliňovou. Mezi hlavní témata návštěvy patří podle dřívějšího vyjádření Hradu bezpečnostní hrozby pro Evropu ze strany Ruska a Běloruska či pokračování podpory Ukrajiny.
Prezident v pondělí podotkl, že pobaltské státy mají na rozdíl od Česka přímý kontakt s Ruskem a Běloruskem. I z toho důvodu podle něj nemají problém jasně identifikovat, kde vidí bezpečnostní hrozby a proč je potřeba vynakládat peníze na vlastní obranu.
Pavel v úterý v Rize rovněž zahájí lotyšsko-české podnikatelské fórum a navštíví lotyšský parlament (Saeima). Posléze položí květiny u Památníku svobody a prohlédne si Muzeum okupace Lotyšska. Odpoledne se zúčastní představení spolupráce mezi společností Škoda Group a lotyšským železničním dopravcem Vivi.
Český prezident zavítal do Lotyšska na bilaterální návštěvu poprvé od roku 2010, kdy zemi navštívil Václav Klaus. Pavel se zde například předloni v červnu zúčastnil summitu devíti zemí z východního křídla Severoatlantické aliance (NATO), tedy takzvané Bukurešťské devítky (B9).
Prezident bude v Lotyšsku do středy, na programu má mimo jiné návštěvu vojenské základny v Ádaži, kde působí i čeští vojáci ze 153. ženijního praporu z Olomouce. Ve druhé polovině týdne se prezidentský pár přesune do Litvy.