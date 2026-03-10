Pavel je na návštěvě Lotyšska. Jednat bude i o bezpečnostních hrozbách pro Evropu

Lotyšský prezident Edgars Rinkévičs přijal v úterý ráno na Rižském zámku prezidenta Petra Pavla s manželkou Evou. Po slavnostním ceremoniálu, při kterém zazněly hymny obou zemí, bude následovat schůzka hlav států mezi čtyřma očima i jednání s delegacemi.
Lotyšský prezident Edgars Rinkevics, český prezident Petr Pavel a první dáma Eva Pavlová při jejich příjezdu na setkání v Rize. (10. března 2026) | foto: Reuters

Prezident Petr Pavel před rozhovorem pro Českou televizi ke třetímu výročí ve...
Pavel do Lotyšska přicestoval v pondělí, kromě prezidenta se v úterý sejde i s premiérkou Evikou Siliňovou. Mezi hlavní témata návštěvy patří podle dřívějšího vyjádření Hradu bezpečnostní hrozby pro Evropu ze strany Ruska a Běloruska či pokračování podpory Ukrajiny.

Prezident v pondělí podotkl, že pobaltské státy mají na rozdíl od Česka přímý kontakt s Ruskem a Běloruskem. I z toho důvodu podle něj nemají problém jasně identifikovat, kde vidí bezpečnostní hrozby a proč je potřeba vynakládat peníze na vlastní obranu.

Pavel v úterý v Rize rovněž zahájí lotyšsko-české podnikatelské fórum a navštíví lotyšský parlament (Saeima). Posléze položí květiny u Památníku svobody a prohlédne si Muzeum okupace Lotyšska. Odpoledne se zúčastní představení spolupráce mezi společností Škoda Group a lotyšským železničním dopravcem Vivi.

Český prezident zavítal do Lotyšska na bilaterální návštěvu poprvé od roku 2010, kdy zemi navštívil Václav Klaus. Pavel se zde například předloni v červnu zúčastnil summitu devíti zemí z východního křídla Severoatlantické aliance (NATO), tedy takzvané Bukurešťské devítky (B9).

Prezident bude v Lotyšsku do středy, na programu má mimo jiné návštěvu vojenské základny v Ádaži, kde působí i čeští vojáci ze 153. ženijního praporu z Olomouce. Ve druhé polovině týdne se prezidentský pár přesune do Litvy.

