„Ohledně Filipa Turka se nic nemění. Přeji mu brzké uzdravení, dám mu možnost, aby řekl, co má na srdci a vyslechnu ho. Moje výhrady ale jsou dlouhodobé a ne osobní. Mám velký problém, jak Filip Turek přistupuje k faktům, právu, pravidlům,“ řekl prezident o nominantovi na post ministra životního prostředí.
Pavel také zdůraznil, že si dovede jen těžko představit, že by něco mohlo změnit jeho názor.
Turkovu absenci na seznamu ministrů nové vlády ohlásil Andrej Babiš ve středu bezprostředně poté, co ho Pavel jmenoval premiérem. „Na základě rozhodnutí předsedy pana Macinky v návrhu jméno Filipa Turka nefiguruje,“ oznámil Babiš, odůvodnil to časovou tísní a Turkovými zdravotními problémy. Čestný prezident leží v nemocnici s vyhřezlou ploténkou.
Podle předsedy Motoristů Petra Macinky čeká Turka v pondělí zákrok v nemocnici a poté by mělo dojít na schůzku s prezidentem. Pavel jmenuje vládu Andreje Babiše v pondělí.
Turek byl původně navrhován jako kandidát na post ministra zahraničí, později na ministra životního prostředí. V předloženém seznamu ministrů nyní figuruje Macinka jako kandidát na ministra zahraničních věcí a dočasně má vést i resort životního prostředí. Jasněji by mělo být po avizované schůzce Turka s Pavlem.