Pavel přijel do Brna. Možná tu píšeme dějiny, přivítal plné náměstí Polívka

Ještě předtím se Pavel sešel se svým týmem a podporovateli v Divadle Bolka Polívky. Na náměstí se mezitím začali scházet lidé. Podle odhadu reportérky MF DNES jich tam mohou být tisíce. Náměstí je plné, lidé stojí už i u fontány, která je na konci piazzetty. Pavlovi příznivci přijeli z Mikulova, Blanska, Vyškova, Břeclavi i Uherského Hradiště. Ale i z Olomouce či Prahy.

„Nechci předbíhat, ale je docela možné, že tu píšeme dějiny. A doufám, že to příští víkend svou volbou stvrdíme,“ uvítal lidi v Brně herec Vladimír Polívka.

„Nebojím se jezdit po městech v České republice. Ani tam, kde mě volili, ani tam, kde mě nevolili. Člověk, který chce být prezidentem České republiky, by se neměl bát jezdit mezi lidi,“ řekl Pavel.

„V jednom světě se říká pravda, i když se to nehodí. Pak je tu druhý svět plný lži, nepravd a chaosu. Věřím, že si přejeme žít v prvním světě. My to můžeme ve volbách rozhodnout,“ dodal.

S Petrem Pavlem přišli na náměstí Danuše Nerudová, Pavel Fischer, primátorka Markéta Vaňková (ODS), hejtman Jan Grolich (KDU-ČSL) i ředitel Národního divadla Brno Martin Glaser.

„To, že se můžu opřít o podporu mých donedávna protikandidátů, je pro mě znakem politické kultury, na kterou jsme nebyli zvyklí. Pokud někdo zneužívá přirozených obav z války a jejich důsledku, je to opravdu nechutné,“ řekl prezidentský kandidát.

V davu vlaje několik nejen českých vlajek, ale i moravských, EU a NATO. Lidé z týmu Petra Pavla i dobrovolníci od Danuše Nerudové rozdávají lidem reklamní předměty. Ze schodů létají do hloučku čepice s nápisem Generál.

Místy jsou patrné kostkované košile, přišli i dobrovolníci oblečení ve fialových bundách týmu Danuše Nerudové, mají na sobě odznáčky Petra Pavla.

„Je přesvědčivý, nikoho nestraší, má něco za sebou, je charismatický. V prvním kolem jsem volila Fischera, ale teď jednoznačně budu volit Pavla. Bude nás dobře reprezentovat v celém světě. Vkládám do něj důvěru,“ řekla jedna z účastnic na mítinku v Brně u Janáčkova divadla, kam přišla s kamarádkou.

Kromě mladých lidí je v davu i významná část rodičů a dětmi a seniorů. „Proč jsem přišla? To je snad očividné, podpořit toho správného kandidáta. Volila jsem ho už v prvním kole. Proti Babišovi to prostě musí dát,“ vysvětlila důvod návštěvy šedesátnice Květa.

„Když vidím, kolik je tu lidí, tak to musíme dát. Kluci, dotáhněte svoje kámoše k volbám,“ domlouvala asi sedmdesátiletá žena skupině mladých mužů.

Dorazili i Pavlovi odpůrci. Na jednom z transparentů stojí „Dost bylo vojáků - ruských, německých i dalších“.

Po akcích v Ústí nad Labem a Ostravě se v Brně očekávala velká účast podporovatelů Petra Pavla. Jen u facebookové události hlásily účast skoro dva tisíce lidí, dalších skoro sedm tisíc se o událost zajímají.

Petra Pavla podpoří i herci Ondřej Vetchý a Bolek Polívka. „Když přišlo plné náměstí v Ústí nad Labem, tak v Brně to musíme trumfnout,“ vzkázal hejtman.

V Jihomoravském kraji Pavel v prvním kole volby těsně zvítězil. Získal 34,03 procenta hlasů, Andrej Babiš 33,89 procenta.

„O shromáždění víme a v případě potřeby jsme připraveni pomoct situaci řešit, ať už se bude jednat o plynulost dopravy, nebo narušení veřejného pořádku,“ uvedl policejní mluvčí Pavel Šváb.

Na jih Moravy se chystá i předseda hnutí ANO Andrej Babiš, který se v pondělí od 15 hodin setká s voliči před brněnskou restaurací Srdcovka na Dominikánském náměstí na akci nazvané Moravská zabijačka s Andrejem Babišem.