Pavel jmenoval Řehku armádním generálem. Celkem povýšil 12 lidí, včetně šéfa BIS

Při příležitosti Dne vítězství prezident povýšil na generálporučíka také náčelníka vojenské kanceláře prezidenta Radka Hasalu a velitele velitelství pro operace Václava Vlčka. Celkem prezident povýšil 12 lidí, dvěma dalším hodnost propůjčil.

Řehka dnes získal nejvyšší generálskou hodnost, na generálporučíka ho Pavel povýšil před dvěma lety. Pro každého vojáka i generála je jmenování do vyšší generálské hodnosti nejen zhodnocením jeho dosavadní služby, ale i závazkem do budoucna, řekl dnes Řehka po pietním aktu na Vítkově. „Každý generál má být především lídrem, má to být lídr, který inspiruje a motivuje své okolí a který má morální odvahu dělat věci, které jsou správné,“ uvedl.

Koudelka se povýšení dočkal postupně v posledních dvou letech. V květnu 2023 ho Pavel na návrh kabinetu jmenoval brigádním generálem, loni ho povýšil na generálmajora. Předchozích sedm návrhů narazilo na nesouhlas tehdejšího prezidenta Miloše Zemana, který byl ke Koudelkovi a BIS silně kritický.

Generálmajorem se stal ředitel Úřadu pro zahraniční styky a informace (ÚZSI) Vladimír Posolda. Do stejné hodnosti jmenoval prezident také ředitele Generální inspekce bezpečnostních sborů Víta Hendrycha, který loni povýšil na brigádního generála. Na generálmajora povýšil i zástupce Vlčka Jaroslava Míku, ředitele sekce rozvoje sil ministerstva obrany Petra Milčického a velitele pozemních sil české armády Josefa Trojánka.

Do hodnosti brigádního generála dnes Pavel povýšil ředitele Pyrotechnické služby Policie ČR Karla Čadila, zástupce náčelníka Vojenské policie Pavla Hutáka a zástupce Milčického Davida Schreiera.

Dalším dvěma vojákům prezident hodnost brigádního generála propůjčil. Získal ji rektor Univerzity obrany Jan Farlík a přidělenec obrany ČR ve Spojených státech Martin Sikora. Důvodem propůjčení hodnosti je podle vlády jejich jmenování do konkrétních, časově omezených, funkcí, kde je tato hodnost vyžadována. Farlík byl na propůjčení navržen na základě zvolení a jmenování rektorem, Sikora kvůli vyslání na zahraniční pracoviště.

Prezident povyšuje do generálských hodností vojáky, policisty či hasiče dvakrát ročně, a to na den vzniku samostatného Československa 28. října a 8. května u příležitosti Dne vítězství.