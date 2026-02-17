Jmenování Turkova náhradníka zdržovat už Pavel nebude. Věc považuje za uzavřenou

Prezident Petr Pavel se ve čtvrtek sejde s kandidátem na ministra životního prostředí Igorem Červeným za Motoristy. Předpokládá, že ho jmenuje členem vlády v pondělí ráno. Hlava státu nevnímá své odmítnutí jmenovat Filipa Turka ministrem za spor Pražského hradu s Motoristy, ale za věc principu. Záležitost pokládá za uzavřenou.

„Hned včera poté, kdy mi byl doručen dopis od premiéra ohledně nominace Igora Červeného, jsem psal zpátky, že potvrzuji příjem a že se s ním sejdu hned, jak ukončím návštěvu Prahy, to znamená ve čtvrtek,“ řekl prezident na tiskové konferenci během své oficiální návštěvy metropole.

Stejně jako v případě ostatních kandidátů před vznikem vlády Andreje Babiše si chce při jednání vyslechnout jeho názory. Předpokládá, že Červeného jmenuje v pondělí ráno. „Neplánuji žádné zdržování,“ dodal Pavel.

Premiér Andrej Babiš v pondělí uvedl, že očekává neprodlené jmenování Červeného. Motoristé ho navrhli poté, co Pavel odmítl jmenovat do čela úřadu jejich poslance Filipa Turka. Ten má podle dohody koalice ANO, SPD a Motoristů zůstat vládním zmocněncem pro klimatickou politiku a Green Deal.

Turek v pondělí řekl, že Červený by měl na ministerstvu působit po jeho boku. Mají podle něj podobný náhled na boj s Green Dealem (Zelenou dohodou pro Evropu) a emisními povolenkami.

Pavel v úterý řekl, že své odmítnutí jmenovat Turka nebral jako zásadní spor mezi Hradem a Motoristy. Pokud to někdo tak interpretuje, je to jeho věc, dodal. Pro Pavla je věc uzavřená. „Celou situaci jsem nevnímal jako spor s Motoristy, ani o to, kdo z toho vyjde jako vítěz. Já jsem to považoval za věc principu. Mám tím na mysli nejmenování Filipa Turka ministrem čehokoliv,“ uvedl.

Pavel odmítl Turka jmenovat mimo jiné kvůli některým jeho postojům a výrokům. „Důvody jsem uvedl ve svém dopisu premiérovi, myslím, že byly dostatečně zargumentovány,“ řekl Pavel.

V dopise hlava státu mimo jiné napsala, že Turek opakovaně prokazoval nedostatek respektu vůči českému právnímu řádu. Prezidentská kancelář nedávno uvedla, že Pavel je připraven jmenovat ministra životního prostředí a očekává nový návrh předsedy vlády.

