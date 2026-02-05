Pavel se sejde s ministrem Zůnou a šéfem armády Řehkou. Projednají spolupráci

Prezident Pavel bude ve čtvrtek v 15:00 jednat o nastavení spolupráce s ministrem obrany Jaromír Zůnou (za SPD) a náčelníkem generálního štábu Karlem Řehkou, oznámil Hrad. Podle něj se jednání uskuteční bez výstupů pro média.
Kandidát na ministra obrany za SPD Jaromír Zůna po přijetí u prezidenta Petra Pavla (4. prosince 2025)

„Tématem společného jednání je nastavení spolupráce a komunikace mezi prezidentem republiky, Vojenskou kanceláří KPR, ministerstvem obrany a Generálním štábem AČR,“ uvádí Hrad.

Podle některých médií mají Zůna a Řehka mezi sebou spory. Server Respekt.cz minulý týden napsal, že ministr obrany Řehkovi zamítl služební cestu do USA. Ministerstvo následně informaci popřelo s tím, že do USA pojede Řehkův první zástupce.

Podle serveru si část armády rozhodnutí ministerstva vysvětlovala jako Zůnovu odplatu za to, že Řehka zpochybnil ministrovo tvrzení ohledně letounů L-159, o které má zájem Ukrajina.

Řehka a Zůna veřejně poskytli rozdílné informace k návrhu poskytnout armádní letouny L-159 Ukrajině, která je chce použít mimo jiné k sestřelování dronů, jimiž na jejím území útočí Rusko.

Podle ministra česká armáda letouny potřebuje a ČR je Ukrajině prodat nemůže. Řehka ale novinářům řekl, že armáda byla připravena čtyři letouny pro Ukrajinu vyčlenit. Možnost dodávky čtveřice bojových letounů L-159 zmínil český prezident Petr Pavel během své návštěvy Ukrajiny v polovině ledna.

