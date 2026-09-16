Po jednání s Pavlem se s králem setká i premiér Andrej Babiš (ANO), oznámil úřad vlády.
S českým premiérem bude panovník podle Strakovy akademie diskutovat především o rozvoji česko-jordánských vztahů, aktuální bezpečnostní situaci na Blízkém východě a možnosti další hospodářské a obranné spolupráce.
Pavel byl v Jordánsku v květnu 2024. Tehdy mimo jiné uvedl, že pro ČR je Jordánsko nejstabilnější zemí v regionu a lze s ním počítat jako se spolehlivým partnerem. Podle prezidentské kanceláře patří Jordánsko v kontextu války v Gaze a rostoucí regionální nestability mezi zásadní spojence Západu v oblasti bezpečnosti a humanitární pomoci.
S Českem země dlouhodobě spolupracuje v obraně, konkrétně ve vojenském zdravotnictví, logistice, vzdělávání a výcviku. V Jordánsku také od roku 2013 působí český program Medevac. Do konce loňského roku program podle prezidentské kanceláře uskutečnil 64 lékařských misí, které umožnily českým lékařům ošetřit přes 4 200 pacientů a realizovat přes 4 600 operací v celkové hodnotě 348 milionů korun.
Loni v říjnu Česko do Jordánska poslalo zdravotnickou a humanitární pomoc za 1,37 milionu korun určenou pro provoz jordánských polních nemocnic v Pásmu Gazy. Před dvěma lety přivezl do Jordánska humanitární pomoc ve formě kojenecké výživy pro děti v Gaze český prezident.
Příležitosti pro posílení spolupráce jsou podle Hradu vedle obrany a zdravotnictví i v kybernetické odolnosti, energetice a vodním a odpadovém hospodářství.
Oficiální návštěva jordánského královského páru začne v pátek dopoledne na Hradě slavnostním ceremoniálem. Následovat bude soukromé setkání prezidentského a královského páru a jednání delegací obou zemí. Na závěr je v plánu setkání se zástupci médií.
Společně s králem do republiky přicestuje i jordánský ministr zahraničí Ajman Safadí, česká diplomacie avizovala jeho jednání s českým protějškem Petrem Macinkou (Motoristé). Ministři mají podepsat dvě memoranda o porozumění, jedno se týká politických konzultací, druhé spolupráce diplomatických akademií obou zemí.
Jednat budou ministři o aktuální situaci v regionu Blízkého východu, ale i o možném rozvoji bilaterální spolupráce v obraně, kybernetické bezpečnosti či ve zdravotnictví, zemědělství a energetice.