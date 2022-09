Prezidentská volbě bude podle něj o tom, zda si hlavu státu vybereme člověka, který ví, jak se v krizi chovat, a společnost těžkými časy provede. „Potřebujeme prezidenta, který bude promlouvat klidným, jasným a srozumitelným hlasem,“ vyhlásil Pavel, podle kterého se podařilo posbírat zatím polovinu z potřebných 50 tisíc podpisů.

Jak řekl, v kampani se plánuje opřít o své zkušenosti ze zahraniční diplomacie i z vedení armády. Těžká doba si podle něj žádá lídra, který dopřeje sluchu různým názorům a povede lidi ke kompromisu. Ve vystoupení kritizoval nynější politickou kulturu, kterou by chtěl změnit. Na Hradě by dbal i na morální a etická hlediska. Lidé si podle něj zvykli politiky hodnotit podle příliš nízké laťky. „Nemůže nám stačit, že někdo krade a lže míň než ostatní,“ uvedl.

Za priority označil aktivní zahraniční politiku, inovativní ekonomiku s vyšší přidanou hodnotou, nezávislou energetiku, vzdělávání a zdravé životní prostředí.

Podle dosud zveřejňovaných průzkumů patří Pavel, který působil i ve funkci předsedy vojenského výboru NATO, mezi hlavní favority prezidentské volby spolu s šéfem ANO Andrejem Babišem, ten ale zatím kandidaturu nepotvrdil.

„Průzkumy beru s velkou pokorou a odstupem. Za půl roku se toho ještě může hodně změnit,“ řekl už v rozhovoru pro MF DNES Petr Pavel.

Video k prezidentské kampani Petra Pavla:

V úterý generál upozornil, že jeho kampaň Babišovo rozhodnutí, zda nakonec na prezidenta kandidovat bude, nijak neovlivní. „Já se nikdy nevymezoval jako anti-někdo, na svém přístupu nic měnit nebudu. Pokud kandidovat bude, tak to nebude lehký soupeř. Ale kdyby to bylo lehké, tak by mě to nebavilo a ani bych do toho nešel,“ řekl Pavel.

Mezi další potvrzené účastníky voleb patří mimo jiné předseda odborářů Josef Středula, bývalá rektorka Danuše Nerudová, senátor Marek Hilšer nebo podnikatel Karel Janeček.

Potřebujeme prezidenta, který bude zemi spojovat, ne rozvracet, řekla Pavlova manželka

Generála Petra Pavla přišla podpořit na zahájení kampaně i jeho manželka Eva. „Nikdo nejsme dokonalý, ale myslím, že vše, co manžel v armádě pro zemi udělal, hovoří za vše,“ řekla Eva Pavlová. Mluvila o tom, že by v čele země měl být člověk, který bude zemi spojovat a který ji nebude rozvracet.

„Jsem si jist, že moje žena by roli první dámy zvládla,“ prohlásil Petr Pavel.

V publiku na pódiu u Písecké brány seděl spolu s Petrem Pavlem mezi jeho podporovateli třeba i chirurg Pavel Pafko a na zahájení kampaně vystoupila zpěvačka Anna Julie Slováčková s písní Dálky. „Zasloužíme si prezidenta, který se k nám umělcům bude chovat hezky,“ řekla Slováčková.

Petr Pavel už také představil poradní tým proti krizi, který mu radí, jak postupovat v současné energetické i ekonomické krizí. Povede ho bývalý guvernér České národní banky Zdeněk Tůma, v týmu jsou i hlavní ekonom Deloitte David Marek či zakladatel agentury STEM/MARK Jan Hartl.

V úterý Petr Pavel oficiálně odstartoval kampaň, ale již dříve pro něj dobrovolníci sbírali 50 tisíc podpisů občanů nutných k tomu, aby mohl kandidovat. Kandidáti mají možnost zaregistrovat k účasti ve volbě na Hrad, když předloží podpisy dvaceti poslanců či deseti senátorů.

V rozhovoru pro MF DNES Petr Pavel komentoval Putinovu válku, kdy Rusko zaútočilo na Ukrajinu. Z pohledu České republiky by podle něj mělo být cílem nedovolit Rusku uspět. „To by se nám v budoucnosti vymstilo. Rusko musí na Ukrajině prohrát, protože jen tak si uvědomí, že tudy cesta nevede,“ řekl Pavel, který působil v nejvyšší vojenské funkci v NATO.