Ve zmijovce a s bramboračkou. Prezident navštívil národní park v Krkonoších

Po Krkonošském národním parku prezidenta doprovázel výkonný místopředseda ČSOP Karel Kříž. Podle vyjádření na Facebooku se oba aktéři dohodli na vzájemném informování se o vývoji situace na ministerstvu životního prostředí. To s nástupem nové vlády dočasně řídí Petr Macinka za Motoristy.
Podle mluvčího parku Drahného sice žádná konkrétní strategie dohodnuta nebyla, prezident se ale prý o problematiku krkonošských lesů zajímá dlouhodobě. „Kromě toho, že pan prezident nikomu z návštěvníků hor na trase z Horních Albeřic na Maxovku neodmítl společnou fotografii, stihl také s pracovníky Správy KRNAP probrat problematiku krkonošských lesů, údržby květnatých luk, strážní služby nebo turistické infrastruktury,“ vyjádřil se Drahný pro iDNES.cz.
Ještě předtím prezident absolvoval stručnou přednášku emeritního zoologa Správy KRNAP Jana Vaňka o jedinečnosti Krkonoš v evropském i světovém kontextu. Podle Drahného k návštěvě prezidenta přispělo i dobré počasí a chutná bramboračka.