Průzkumníci v Litvě na začátku letošního roku vystřídali chemiky z Liberce, podle prezidenta zde Čechů působí přes 90. „Není to žádná symbolická účast, je to skutečně vnímáno jako bojová mise v míru, která je skutečným odstrašením nebo odrazením od případných agresivních úmyslů ze strany Ruska, případně Běloruska,“ řekl novinářům Pavel. Čeští vojáci jsou podle něj cvičeni ale i vybaveni k tomu, aby mohli být v kterýkoli okamžik nasazeni do ostré bojové činnosti.
Působení v mnohonárodním prostředí dává podle prezidenta českým vojákům možnost srovnání a sdílení zkušeností, vede také k mnohem většímu pocitu sounáležitosti a solidarity.
„Která je v mnohonárodním prostředí naprosto nezbytná, protože máte-li v nějaké vojenské formaci působit třeba s deseti národy, tak jeden druhému musíte věřit, protože jeden druhému kryjete záda a není možné, aby někdo v takovém mnohonárodním prostředí selhal, protože pak selže celý ten organismus,“ dodal.
Hlavní náplní českých vojáků na misi v Litvě je průzkum. „Průzkum je někdo, kdo je vepředu, zjišťuje informace a poskytuje je veliteli pro jeho rozhodování. Ať má adekvátní informace, a ať se může správně rozhodnout, jak vést případnou operaci,“ vysvětlil novinářům velitel sedmého úkolového skupení české armády v Litvě.
Atmosféru mezi aliančními partnery označil za přátelskou. „Těžíme hlavně z toho, že si navzájem předáváme to nejlepší z našich odborností,“ řekl. Vojáci podle něj srovnávají své postupy či techniku. Ke vztahům s místními obyvateli velitel podotkl, že je hodně znát, že Litevci ví, proč zde vojáci působí. „Že to je ve prospěch jejich bezpečnosti,“ doplnil.
Pavel si na základně prohlédl techniku a setkal se s českými vojáky. Před médii jim řekl, že je hrdý na to, jak je vnímá litevská strana. Popřál jim také, ať se jim na misi daří a ať se všichni v pořádku vrátí domů. Následně s vojáky neformálně hovořil bez přítomnosti novinářů.
Prezident v pátek končí návštěvu Litvy, kde ráno spolu se svým protějškem Gitanasem Nausédou zahájil litevsko-české podnikatelské fórum.
Na akci byla podle Pavla podepsána čtyři memoranda o spolupráci, a to mezi obchodními komorami obou zemí, mezi zástupci biotechnologických oborů, mezi experty na lasery a mezi firmami zabývajícími se drony.