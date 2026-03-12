Pavel zahájil návštěvu Litvy. Bude jednat o ruské hrozbě, navštíví památník padlých

Litevský prezident Gitanas Nauséda s manželkou Dianou přivítali ve čtvrtek dopoledne v prezidentském paláci ve Vilniusu českého prezidenta Petra Pavla s chotí Evou. Český prezidentský pár tak zahájil státní návštěvu Litvy. Při uvítacím ceremoniálu na nádvoří sídla litevské hlavy státu zazněly hymny obou zemí, následně se prezidenti odebrali do útrob paláce. Jednat budou nejprve sami, následně se k nim připojí delegace.
Podobně jako v úterý v lotyšské Rize by český prezident mohl se svým protějškem hovořit o bezpečnostních hrozbách ze strany Ruska a Běloruska či o pokračování podpory bránící se Ukrajiny. Po schůzce je v plánu komentář obou prezidentů pro média.

Do Vilniusu se Pavel s manželkou přesunuli ve středu večer z Lotyšska. Z prezidentského paláce ve čtvrtek ještě zamíří na Antakalniský hřbitov, kde prezident položí věnec u Památníku padlých za nezávislost Litvy. Posléze se přesune na oběd s litevskou premiérkou Ingou Ruginienéovou, následovaný jednáním s předsedou litevského parlamentu Juozasem Olekasem. Pavel ve čtvrtek rovněž navštíví monitorovací operační centrum u litevsko-běloruských hranic.

Česká hlava státu byla v Litvě na bilaterální návštěvě naposledy před 20 lety, kdy zemi navštívil Václav Klaus. Pavel zde byl v minulosti například na summitu iniciativy Trojmoří v dubnu 2024 či loni v červnu, kdy Vilnius hostil summit Bukurešťské devítky a skandinávských zemí.

Pavel v zemi zůstane do pátku, kdy se zúčastní litevsko-českého podnikatelského fóra. Zavítá i na vojenskou základnu v Rukle, kde působí spojenecké jednotky Severoatlantické aliance (NATO) včetně českých vojáků ze 102. průzkumného praporu generála Karla Palečka z Prostějova.

