Pavel v pořadu už potřetí odpovídal na dotazy veřejnosti. Nevyloučil například, že bude podruhé kandidovat na prezidenta. Taková možnost podle něj existuje. „Já o ní ale nechci mluvit dopředu, protože nikdo z nás neví, co bude za týden, za měsíc, natož za dva, za tři roky,“ řekl Pavel.

Záleží podle něj nejen na jeho zdraví a zdraví jeho rodiny, ale také například na preferencích voličů. Prezident by podle něj měl svou pozici brát jako službu občanům, nikoliv jako prestiž či prostředek k naplnění svých ambicí.

Řada otázek se zaměřovala na vzdělávání a přijímací zkoušky. Systém vzdělávání podle Pavla prochází postupnou proměnou, kterou podle svých slov konzultuje se studenty, učiteli, řediteli škol i ministrem školství Mikulášem Bekem. Prioritou je podle Pavla hlavně celoživotní vzdělávání.

Prezident také řekl, že se zájmem sleduje průběh přijímacích zkoušek na střední školy. Často se podle něj objevují názory, že jsou testy těžké. „Někdy si studenti stěžují, že se na nich Cermat vyřádil. Nemyslím si, že to měl Cermat na mysli, když ty otázky takto dával dohromady. Budu zvědavý, jaká bude úspěšnost u všech předmětů,“ řekl Pavel.

Padla také otázka, zda plánuje oficiální návštěvu Bílého domu. „Můžu plánovat cokoliv, ale bylo by to jen mým přáním. Zahraniční návštěvy domlouvají obě strany. Zatím žádné takové pozvání není,“ vysvětlil Pavel. Uvedl, že současný americký prezident Donald Trump se zatím věnuje zahraniční politice spíše z domova. „Do Bílého domu se jen tak někdo nedostane. Uvidíme, jestli se v tomto volebním období naskytne příležitost pro oficiální návštěvu,“ dodal.

Došlo také na termín voleb do Poslanecké sněmovny. Ten má prezident podle ústavy vyhlásit nejpozději 90 dní před jejich konáním. „Je krásné, když slyším, že záměrně zdržuji vyhlášení voleb,“ řekl Pavel s tím, že jeho předchůdci volby vyhlašovali v průměru čtyři až pět měsíců před jejich konáním. Takové rozmezí chce podle svých slov také dodržet. Sněmovní volby se budou konat nejdříve 12. a 13. září a nejpozději 3. a 4. října. Pavel už v minulosti řekl, že zvažuje termín 26. a 27. září.

Přidal také radu pro voliče, kteří se chystají k volbám poprvé. „Především běžte k volbám. Využijte toho, že to právo máte, protože je to jedna z cest, jak můžete svůj život ovlivnit,“ uvedl Pavel. Dodal, že je dobré sledovat politické dění. „Nepodléhat hezkým slovům, protože slíbit se dá téměř všechno. Slíbit něco, co dává hlavu a patu, už není tak jednoduchá věc,“ řekl.

Prezident Pavel neodpovídal jen na dotazy o závažných tématech. Stejně jako v předchozích dílech pořadu došlo také na odlehčenější otázky, jako například kde nejraději tráví dovolenou, jak často si upravuje vousy, zda by vyzkoušel jízdu v závodním bobu či zda preferuje oblek nebo pro něj typickou flanelovou košili. „Odpověď je jasná. Teď mě sice vidíte v obleku, ale to je moje pracovní uniforma,“ řekl.

Úterní vysílání pořadu Zeptejte se prezidenta bylo už třetím v pořadí. Na dotazy veřejnosti Pavel odpovídal už v srpnu a prosinci loňského roku. Tehdy komentoval například státní rozpočet, situaci na Ukrajině či možnost obnovení základní vojenské služby.