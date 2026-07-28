„S panem prezidentem chci mluvit především o bezpečnosti ČR a Evropy, podpoře Ukrajiny a o tom, že Česko musí být v Evropě aktivnější. Budu mluvit i o potřebě zapojit se do evropské koalice pro protiraketovou obranu, protože naše bezpečnost stojí na pevných spojenectvích,“ nastínil pro iDNES.cz před schůzkou předseda TOP 09.
Ocení prý také dlouhodobý postoj Pavla k přijetí eura a představí závěry programové konference TOP 09, kde se strana shodla, že Česko má evropskou měnu přijmout co nejdříve. Otevřít chce i téma nezávislosti České televize a Českého rozhlasu a respektu k Ústavnímu soudu.
„Určitě přijde řeč také na veřejné finance. Předseda rozpočtově odpovědné strany nemůže mlčet k tomu, že tempo zadlužování České republiky je neúnosné. Předseda školského výboru Sněmovny nemůže vynechat ani vzdělávání, včetně návrhu Tomia Okamury na zrušení 9. tříd základních škol, který považuji za chybný,“ sdělil Havel. K průběhu zhruba hodinové schůzky se následně vyjádří médiím.
Od Grolicha Pavel dostal kávu pro rebely
Minulý týden se prezident sešel s šéfem lidovců Janem Grolichem. Na schůzku dorazil společně s poslancem Benjaminem Činčilou (KDU-ČSL). Hlavním tématem byla podle předsedy lidovců aktuální politická situace.
„Myslím si, že pan prezident bude mít také řadu témat. My se hlavně chceme bavit o tom, jakým způsobem připravujeme naši hospodářskou strategii, jaké budou její základní pilíře a jak o ní uvažujeme,“ uvedl Grolich. Samotný hospodářský plán chtějí lidovci představit až po novém roce. Podle Grolicha bude mít jeho přípravu z velké části na starosti Činčila.
Jedním z důvodů schůzky bylo i nové vedení KDU-ČSL, kterému Grolich od dubna předsedá. „Jsme nové vedení lidovců a určitě se chceme pobavit o tom, jak si představujeme fungování strany a její další směřování,“ řekl. S prezidentem probrali také nadcházející komunální a senátní volby i spolupráci s ostatními stranami, především v opozici.
Mezi další důležitá témata jednání podle Grolicha patřila novela zákona umožňující vyšší zadlužování České republiky, stárnutí populace a s ním spojená potřeba přizpůsobit zdravotnictví i sociální služby nebo otázka veřejnoprávních médií.
Grolich prezidentovi přivezl také dárek v podobě kávy z brněnské pražírny Rebelbean. „Pan prezident je poslední dobou takový celkem rebel, tak pro něj máme kávu,“ vtipkoval před schůzkou.