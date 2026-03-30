Pavel udělil čtyři milosti. U odsouzených zohlednil zdravotní stav i malé děti

V prvním případě hlava státu prominula zbytek pětiměsíčního trestu sedmatřicetileté ženě odsouzené za zanedbání povinné školní docházky svých dvou dcer. Prezident při rozhodování přihlédl především k jejímu velmi vážnému zdravotnímu stavu.
„Žena trpí několika těžkými chronickými chorobami, včetně pokročilého onemocnění srdce. Kvůli konečnému stadiu selhání ledvin musí pravidelně absolvovat hemodialýzu, což je ve věznici značně komplikované,“ přiblížil mluvčí Hradu Filip Platoš. Dcery už navíc školní docházku dokončily, takže nehrozí opakování stejného jednání.
Další milost se týká sedmadvacetileté ženy, která měla nastoupit roční trest za zpronevěru. Prezident zohlednil především skutečnost, že se jako samoživitelka vzorně stará o svého dvouletého syna. „Péči o dítě, které je na matku silně citově navázáno, nemůže zajistit druhý rodič,“ podotkl Hrad s tím, že podle vyjádření dětské lékařky i orgánu sociálně-právní ochrany je péče matky řádná. Žádost podpořila také sociální pracovnice oblastní charity, která ženě dlouhodobě pomáhá.
Třetí omilostněný, osmapadesátiletý muž odsouzený za podvod, dostal původně pětiletý trest odnětí svobody. K trestu ale dosud nenastoupil kvůli velmi vážnému zdravotnímu stavu. Muž se už dva roky léčí s agresivním zhoubným nádorem, který i přes léčbu opakovaně metastázoval. Nyní podstupuje paliativní péči.
Prezident při rozhodnutí přihlédl také k tomu, že je otcem desetiletého syna a má rodinné zázemí. „Na současně uložený trest zákazu činnosti spočívající v zákazu výkonu funkce statutárního orgánu obchodních korporací se milost nevztahuje,“ podotkl Hrad.
Čtvrtou milost prezident udělil devětadvacetileté ženě odsouzené k desetiměsíčnímu trestu za neplacení výživného na nejstarší dceru. „Prezident republiky přihlédl k tomu, že omilostněná je matkou dalších tří nezletilých dětí ve věku 1, 5 a 7 let, o které se řádně stará,“ vysvětlil Platoš.
Také sociální pracovníci při místním šetření označili domácnost za plně vyhovující potřebám dětí a nezjistili žádné zanedbání. Podle úřadů jsou děti na matku silně fixované a v případě jejího nástupu do vězení by bylo zajištění péče velmi komplikované. Rodina se navíc nachází v tíživé finanční situaci a byla tak podle Platoše nasměrována na pomoc neziskových organizací.