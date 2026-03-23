Prezident přijme trojici ministrů, představí mu kandidáty na generály

Prezident povyšuje do generálských hodností vojáky, policisty či hasiče na návrh vlády dvakrát ročně, a to k výročí vzniku samostatného Československa 28. října a na Den vítězství 8. května. Tento týden mu návrhy poprvé od nástupu do úřadu představí ministři nového kabinetu Andreje Babiše (ANO).
Zůnu prezident přijme ve středu v 10:00, Tejce o 45 minut později a v 11:30 bude následovat jednání s Metnarem.
Loni v říjnu Pavel povýšil do generálských hodností osm mužů včetně ředitele Vojenského zpravodajství Petra Bartovského, kterého povýšil do hodnosti generálporučíka. V květnu povýšil 12 lidí a dvěma dalším hodnost propůjčil.