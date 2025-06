Rizik ve světě přibývá a není možné věřit tomu, že bezpečnost pro Česko zajistí někdo jiný, řekl prezident.

„Proto se dnes kromě článku pět o kolektivní bezpečnosti hovoří také stále více o článku tři, tedy o tom, že každý stát musí především zajistit veškeré prostředky pro vlastní obranu, a teprve potom může spoléhat na to, že mu pomohou ti ostatní,“ řekl Pavel se zmínkou o článku pět paktu NATO, podle kterého se útok na některého člena aliance považuje za útok proti všem a zavazuje tak ke kolektivní obraně.

„Příliš dlouho jsme si vybírali takzvanou mírovou dividendu,“ uvedl prezident k debatám o zvýšení výdajů ČR na obranu.

Vůle a odvaha pro demokracii

Den ozbrojených sil ČR připadá na 30. červen. Od roku 2002 připomíná událost, kdy se v roce 1918 českoslovenští legionáři ve Francii přísahou zavázali ke službě budoucí Československé republice a položili tak základ samostatné armády.

Pavel poukázal na to, že vznik ozbrojených sil ve Francii předznamenal vznik samostatného Československa a byl důležitý pro uznání suverenity státu. Lide by podle něj i dnes měli mít vůli a odvahu demokracii a suverenitu své země chránit a většina lidí je k tomu ochotná.

Pavel spolu s Černochovou a náčelníkem generálního štábu Karlem Řehkou dnes na Vítkově položili věnec ke hrobu Neznámého vojína. Minutou ticha uctili památku vojáků padlých při obraně vlasti. Slavnostnímu nástupu přihlížel například i předseda Senátu Miloš Vystrčil (ODS).

Jednou z oceněných se stala podplukovnice Ada Podušková z Velitelství teritoriálních sil Tábor. Na starosti má agendu velitelky, medaili získala za dosahování výtečných výsledků ve služební činnosti.

„Je to ocenění mé dlouholeté práce, jsem v armádě od roku 1989, takže za 34 let mé služby,“ řekla Podušková novinářům. Mladým lidem, kteří zvažují službu v armádě, by vzkázala, ať se toho nebojí. „Je to občas těžká práce, ale je to určitě zábava,“ řekla Podušková.

Medaili získal i liberecký četař a výcvikář boje z blízka Dominik Humburger, oceněný byl za záchranu života. Na výcviku pro instruktory se stala nehoda, kdy se na člověka převrátila průmyslová sekačka trávy. Spolu s dalšími lidmi proto sekačku otočil, pro zraněného musel přiletět vrtulník.

Podle informací vojáka by měl být zraněný nyní v pořádku. „Nebyl jsem v tom sám, bylo tam dalších deset, patnáct vojáků, kteří fungovali stejně jako já. Tak přemýšlím, jak tu medaili rozdělit,“ řekl Humburger.

Bezpečnost má být apolitická

Zajišťování obrany a bezpečnosti by nemělo mít politickou barvu, týká se všech občanů, zopakoval Pavel. „Je to důležité, abychom si to připomínali právě před nadcházejícími volbami, aby se z bezpečnosti a obrany nestávalo politické téma,“ dodal prezident s poukazem na říjnové volby do Sněmovny.

Členské státy NATO včetně Česka se minulý týden na summitu v Haagu zavázaly zvýšit během deseti let výdaje na obranu na pět procent hrubého domácího produktu. Přímo na armádu by mělo být určeno 3,5 procenta HDP, dalších 1,5 procenta na širší výdaje spojené s bezpečností.

Černochová v projevu uvedla, že zvýšit investice do armády a vojáků je nezbytné, protože bezpečnostní situace ve světě se zhoršuje. „Vy všichni jste přímými svědky, že začala největší modernizace české armády v naší historii,“ řekla. Připomněla, že armáda obměňuje tanky a bojová vozidla pěchoty, bude nakupovat letouny F-35 a stát vojákům se od července zvýší platové tarify a služební příspěvek na bydlení.

Při připomínce události z roku 1918 u francouzského městečka Darney, kde oficiálně vznikla první československá samostatná jednotka, dnes vybraní vojáci přebrali resortní vyznamenání. Dostalo je 129 vojáků a jeden útvar.