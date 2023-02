Pavla přivítali v Ostrově chlebem a solí. Prezident debatoval se studenty

Do ostrovského gymnázia dorazil budoucí prezidentský pár krátce po půl deváté hodině, prostranstvím před budovou školy se nesl zvuk žesťových nástrojů. Po vstupu do školy pak studenti přivítali zvoleného prezidenta chlebem a solí.

Pavel se odebral na krátké jednání s vedením školy, po kterém vstoupil za potlesku a nadšeného volání do třídy plné studentů. „Nemáme aulu, takže jsme vybrali studenty sociálních oborů, je jich tady asi sto,“ řekl ředitel gymnázia Jaroslav Šafránek.

Nad tabulí visí kromě státního znaku také fotografie Petra Pavla z jeho předvolební kampaně. Portrét současné hlavy státu Miloše Zemana ve třídě není.

„Můj protikandidát Andrej Babiš řekl, že Karlovarský kraj je nejhorší. Karlovarský kraj má spoustu problémů, ale rozhodně není nejhorší. Potenciál, který tu je, je opravdu veliký,“ reagoval Pavel na dotaz prvního studenta, který chtěl vědět, proč se generál ve výslužbě vydal zrovna do tohoto regionu.

Další dotazy studentů gymnázia mířily například na čínský vliv a vztahy s Tchaj-wanem či na problematiku zapojení ruských a běloruských sportovců na mezinárodních soutěžích.

„Sportovci z Ruska a Běloruska by se neměli účastnit takových akcí, dokud jejich země neusednou k jednacímu stolu a nebudou se bavit o míru,“ uvedl k tomu Pavel, který se také snažil vysvětlit situaci na Ukrajině.

Mezi dalšími tématy zazněla také důchodová reforma či to, zda Pavel vymění svou mluvčí Markétu Řehákovou, kterou mnozí po vyhlášení výsledků prezidentské volby kritizovali za její způsob komunikace.

„Je to srdcař a jde do toho s velkým nasazením. Když začala velká vlna kritiky po vyhlášení výsledků, zastal jsem se jí. Emoce jsou na místě, zvlášť u mladé holky, která to bere i jako svoje vítězství,“ vysvětlil Pavel a dodal, že změnu mluvčí neplánuje.

Po návštěvě školy se Pavel sejde s vedením města v Jáchymově. Akce pro veřejnost na svém čtvrtečním programu nemá.

Cesta Karlovarským krajem

Na cestě Karlovarským krajem, kterou budoucí prezident započal ve středu v Aši, navštívil Pavel zejména města, ve kterých při volbách nezískal většinovou podporu. Setkával se také se svými podporovateli.

Zažil i reakce svých odpůrců. Například na hokejovém zápasu mezi HC Energie Karlovy Vary a Spartou Praha ho karlovarští fanoušci vypískali. Jeden z odpůrců přišel také do Chebu, kde proti němu zasahovala policie a antikonfliktní tým.

V Karlovarském kraji získal Pavel 49 procent hlasů, zatímco Babiš 51 procent. Z okresů vyhrál Pavel jen na Karlovarsku, Chebsko a Sokolovsko bylo více nakloněno Babišovi.

Pavel byl zvolen prezidentem ve druhém kole přímé volby, které se konalo 27. a 28. ledna. Čtvrtým českým prezidentem byl zvolen hlasy 3,36 milionu lidí, což představovalo 58,32 procenta hlasujících voličů. Babiše, pro kterého hlasovalo 2,4 milionu lidí, porazil o zhruba 960 000 hlasů. Hlasovat přišlo 70,25 procenta z osmi a čtvrt milionu voličů.

Pracovní program začal Pavel tento týden v pondělí, kdy se mimo jiné sešel s prezidentem Milošem Zemanem. V pátek a v sobotu se zúčastní bezpečnostní konference v Mnichově, kde počítá s možností bilaterálních schůzek. Pavlova inaugurace je v plánu 9. března, o den dříve končí mandát Miloši Zemanovi.