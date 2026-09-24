Pavel završuje pracovní cestu po USA v Nebrasce. Dostal dýmku míru

Poslední den návštěvy prezidenta Petra Pavla ve Spojených státech začal v hlavním městě Nebrasky Lincolnu. Ve čtvrtek v 8:30 místního času (15:30 SELČ) dorazil do sídla Nebraské národní gardy, kde ho při příjezdu přivítala česká hymna.
Prezidenta na místě přivítal viceguvernér Nebrasky Joe Kelly. Generálmajor Craig Strong, který stojí v čele Nebraska Military Department a Nebraské národní gardy, Pavlovi předal dýmku míru. Ta má symbolizovat dualitu války a míru, a zároveň dlouholeté partnerství mezi Českem a Nebraskou. Český prezident na oplátku věnoval svým hostitelům křišťálový půllitr. Zajímavostí je, že v Nebrasce se čeští piloti učí také tankovat za letu.
Pavel si během návštěvy prohlédl vojenskou techniku a usedl i do vrtulníku UH-60 Black Hawk. Stroje tohoto typu patří do rodiny amerických vojenských vrtulníků, jejichž názvy tradičně odkazují na původní obyvatele Severní Ameriky, konkrétně Black Hawk nese jméno po náčelníkovi kmene Sauků.
Pavel při návštěvě ocenil vřelé přijetí a připomněl mimořádně blízké vztahy Česka s Nebraskou. „Je to přivítání ve státě, který je pro nás výjimečný a kde se díky tomu cítíme jako doma,“ řekl. Poděkoval také za dosavadní spolupráci. „Těšíme se nejen na to, že uslyšíme o našem výjimečném partnerství, ale také na to, že uvidíme, jak funguje v praxi,“ dodal.
Česká armáda s Nebraskou spolupracuje už více než tři desetiletí. Partnerství vzniklo v roce 1993 v rámci amerického State Partnership Program, tedy ještě před vstupem České republiky do NATO. Jeho cílem bylo mimo jiné pomoci české armádě při transformaci po pádu komunistického režimu a při přibližování standardům Severoatlantické aliance.
Spolupráce se postupně rozšířila a dnes zahrnuje například společný výcvik, letectví, logistiku, krizové řízení nebo kybernetickou bezpečnost. Nebraská národní garda se skládá z pozemní Army National Guard a letecké Air National Guard. Vedle podpory amerických ozbrojených sil zasahuje také při mimořádných událostech přímo na území státu.
Z návštěvy Národní gardy se Pavel přesune na University of Nebraska–Lincoln, kde bude debatovat se studenty a zástupci univerzity. Následně se setká také s nebraským guvernérem Jimem Pillenem.
Programem v Nebrasce se Pavlova několikadenní návštěva Spojených států chýlí ke konci. Večer prezidenta čeká ještě cesta do Wilberu, který je označován za „české hlavní město USA“. Město s přibližně dvěma tisíci obyvateli má silné vazby na české přistěhovalce a každoročně pořádá jeden z největších českých krajanských festivalů ve Spojených státech. Poté Pavel odletí zpět do Prahy.
Český prezident přicestoval do Spojených států v neděli večer. Většinu týdne strávil v New Yorku, kde se zúčastnil Valného shromáždění OSN, přednesl český národní projev a absolvoval sérii bilaterálních jednání.