Pavel poděkoval Čechům za podporu Ukrajiny. Ocenil, kolik lidí pomáhá slabším

Prezident Petr Pavel poděkoval v úterý na Hradě dlouhodobým podporovatelům Ukrajiny. Ocenil, že je v Česku tolik lidí, kteří pomoc slabším a napadeným považují za správnou věc. Nenávist k těm, kteří potřebují pomoc, je podle hlavy státu buzena nejnižšími pudy, jako je vyvolávání obav o sociální status, práci či o peníze na pohodlný život.
Prezident Petr Pavel se setkal se zástupci organizací i jednotlivci, kteří se dlouhodobě podílejí na pomoci Ukrajině, 24. února 2026, Pražský hrad, Praha. Vpravo je herec Ondřej Vetchý, zakladatel a předseda spolku Skupina D, z.s. (Drony Nemesis). | foto: ČTK

Ti, co pomáhají, by měli být hlasitější. Prezident to řekl v úterý, tedy v den čtvrtého výročí ruského vpádu na Ukrajinu na setkání s několika desítkami zástupců humanitárních organizací a dobrovolníků.

„Jsem moc rád, že Česká republika má tolik lidí, kteří pomáhají ne proto, že by tím sledovali nějaký osobní cíl, ale prostě proto, že jim to velí jejich přirozenost, že jinou volbu ani necítí, protože považují za naprosto přirozené a správné pomáhat těm, kteří jsou slabší, napadení, nebo jakýmkoliv způsobem znevýhodněni,“ uvedl prezident.

Na Hrad dorazili zástupci velkých charitativních a humanitárních organizací jako Člověk v tísni, Charita ČR, ADRA či Diakonie ČCE. Pozvání na setkání s hlavou státu přijali také představitelé ukrajinské menšiny v Česku, Nadace partnerství či organizací Koridor UA, Post Bellum, Hlasu Ukrajiny, Skupiny D či Asociace pro mezinárodní otázky. Mezi přítomnými byli herci Ondřej Vetchý a v tradiční ukrajinské vyšívané košili vyšívance Ivan Trojan, bývalý hokejový brankář Dominik Hašek či spoluzakladatel Dárku pro Putina a podnikatel Dalibor Dědek.

Podle Pavla podporovatelé dávají najevo, že solidarita a sounáležitost nejsou cizí pojmy a jsou přirozené. „V tomto kontextu vnímám jako velice negativní některé názory, které se v naší společnosti šíří, jako je v tom lepším případě lhostejnost, v tom horším až nenávist k lidem, kteří potřebují pomoc. Ta je buzena z mého pohledu těmi nejnižšími pudy, jako je vyvolávání obavy o sociální statut, obavy o práci, případně o finance na náš pohodlný život,“ uvedl prezident.

Míní, že by se lidé měli jasně proti takovým postojům postavit a dát najevo, že se s nimi neztotožňují. „Měli bychom být možná hlasitější, než jsou právě tyhle hlasy, protože bohužel jsou ve svých argumentech mnohem hlasitější než vy všichni, kteří pomáháte. Pak to vytváří dojem, že to dobré ve společnosti je na ústupu, nebo v menšině. Já jsem přesvědčen o tom, že tomu tak není,“ řekl Pavel.

Zmínil, že pro lidi na Ukrajině znamená každý další den války umírání, zničené životy i naděje. Věří, že dlouhodobí podporovatelé napadené země budou pomáhat, dokud bude potřeba.

