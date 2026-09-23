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Krym je součástí Ukrajiny, okupace nebude nikdy uznána, řekl Pavel na summitu v New Yorku

  16:33aktualizováno  16:33
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Český prezident Petr Pavel.

Český prezident Petr Pavel. | foto: ČTK

Český prezident Petr Pavel.
Český prezident Petr Pavel.
Český prezident Petr Pavel.
Český prezident Petr Pavel.
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Prezident Petr Pavel se zúčastnil 6. summitu Mezinárodní krymské platformy, kterou v 9:30 newyorského času (16:30 SELČ) zahájili ukrajinští představitelé včetně prezidenta Zelenského. Pavel na místě pronesl krátký projev. „Krym je součástí Ukrajiny. Česko bude i nadále stát po boku Ukrajiny, krymského lidu a všech těch, kteří věří, že mír je trvalý pouze tehdy, je-li založen na spravedlnosti, suverenitě a dodržování mezinárodního práva,“ řekl v něm.

„Krym není jen otázkou ukrajinské suverenity. Je to zkouška toho, zda je mezinárodní společenství připraveno dodržovat principy, na kterých závisí mezinárodní mír a bezpečnost,“ zahájil svůj projev na krymské platformě Petr Pavel. Platforma je podle něj důležitým nástrojem pro udržení mezinárodního zájmu, solidarity a koordinovaných opatření na podporu Ukrajiny.

„Ruskou okupaci Krymu se i nadále do očí bijícím způsobem porušuje Charta OSN a základní principy suverenity a územní celistvosti – a co je ještě horší – ze strany stálého člena Rady bezpečnosti OSN,“ dodal dále český prezident.

Pozornost Česka i mezinárodního společenství se podle něj však nesmí omezovat pouze na území. „Musíme se také zaměřit na lidská práva těch, kteří žijí pod okupací. Potlačování ukrajinské identity, indoktrinace a militarizace dětí, svévolné zadržování, mučení, pronásledování novinářů a nucený odvod do ruské armády jsou i nadále hluboce znepokojivé,“ dodal Pavel v New Yorku.

„Krym je Ukrajina. Česká republika bude i nadále stát po boku Ukrajiny, po boku krymského lidu a všech, kteří věří, že mír může být udržitelný pouze tehdy, je-li založen na spravedlnosti, suverenitě a respektu k mezinárodnímu právu,“ řekl dále český prezident při svém projevu na krymské platformě.

Krym v mezinárodní pozornosti

Možnosti Rady bezpečnosti OSN zasahovat do války na Ukrajině výrazně omezuje postavení Ruska jako stálého člena s právem veta. Větší roli proto převzalo Valné shromáždění, které opakovaně vyzývá k ukončení bojů a stažení ruských vojsk z Ukrajiny.

Mezinárodní krymská platforma vznikla v roce 2021 z iniciativy ukrajinského prezidenta Volodymyra Zelenského. Jejím cílem je koordinovat mezinárodní úsilí o ukončení ruské okupace Krymu a obnovení územní celistvosti Ukrajiny. Zároveň má udržovat téma Krymu v mezinárodní pozornosti a připomínat, že mezinárodní společenství ruskou anexi poloostrova z roku 2014 neuznává.

„Mezinárodní platforma pro Krym se nezabývá historií. Jde o utváření budoucnosti. Budoucnosti, v níž nebude okupace akceptována, agrese nebude odměňována a mezinárodní právo si zachová svůj význam,“ doplnil k její existenci Pavel.

Bezprostředně po skončení krymské platformy ho čeká národní projev před Valným shromážděním OSN. Prezidentská kancelář už dopředu avizovala, že se v něm bude soustředit na potřebu přizpůsobení OSN a mezinárodního řádu dnešnímu světu. Věnovat se má i dopadům technologického rozvoje, zejména umělé inteligence, ale i dopadům extrémních vlivů počasí na životy lidí po celém světě.

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