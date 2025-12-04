„Prezident Petr Pavel čelí poslední týdny silným útokům, lžím a nenávistné kritice — jen proto, že trvá na dodržování základních principů našeho demokratického státu. Ať už jde o nevybíravé výpady populistů, extremistů či dezinformační scény, tlak na prezidenta Pavla je nepřehlédnutelný,“ uvedl spolek na Facebooku.
Podle Milionu chvilek pro demokracii je přitom právě Pavel jednou z mála státnických osobností, které dokážou mluvit klidně, věcně a s respektem k pravdě. „A právě proto potřebuje vědět, že za ním stojí občané, kterým na demokratických hodnotách záleží,“ vyzývá.
Petici zatím podepsalo přes 130 tisíc občanů. Cílem je nasbírat 200 tisíc podpisů, poté ji spolek vytiskne a donese prezidentovi na Hrad.
Iniciativa volně navazuje na nedávnou demonstraci spolku k příležitosti oslav 17. listopadu na Staroměstském náměstí, kde dav i řečníci vyjádřili prezidentovi svou podporu. Když se předseda Milionu chvilek pro demokracii Mikuláš Minář zmínil o Petru Pavlovi, lidí ho ocenili potleskem i voláním „Ať žije Pavel!“.
Podporovatelé prezidenta zdůrazňují, že jeho postup při současném skládání vlády vnímají jako snahu zachovat ústavní pravidla a zabránit potenciálnímu střetu zájmů Andreje Babiše. Někteří politici vznikající vlády ANO, SPD a Motoristů zase hovoří o tom, že by prezident neměl překračovat ústavu a nelíbí se jim, že si klade podmínky pro jmenování členů vlády.
Po Babišovi Pavel chce, aby oznámil veřejně své řešení střetu zájmů ještě před tím, než se stane premiérem. „Jsme v pravidelném kontaktu. Andrej Babiš ví přesně, jaké jsou ty lhůty a podmínky pro jejich naplnění. Je připraven je dodržet. Předpokládám, že se v nejbližších dnech dozvíme, jak chce řešit střet zájmů,“ řekl prezident s tím, že by to mělo být do konce tohoto týdne.
Prezident také opakovaně uvedl, že má problém se jmenováním Filipa Turka (Motoristé) do vlády. Turek čelí mimo jiné kritice za kontroverzní rasistické či homofobní příspěvky na sociálních sítích. Za výroky se omluvil, autorství některých odmítá.
Kontroverze vzbudilo také Turkovo majetkové přiznání či informace, podle nichž poslanec před osmi lety vyhrožoval zaměstnanci saúdskoarabské ambasády. Turek čelil kritice i za to, že při připomínce 17. listopadu jednomu ze svých oponentů vyhrožoval slovy, že mu „zahajluje do ksichtu“.