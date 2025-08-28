Prezident Pavel přijme na Hradě premiéra Fialu

Vzhledem k blížícímu se termínu sněmovních voleb je pravděpodobné, že hovor politici povedou i o tomto tématu. Pavel je vypsal na 3. a 4. října.
Prezident minulý týden uvedl, že razantní přístup izraelského premiéra Benjamina Netanjahua k situaci v Gaze vyvolává pochybnosti, jestli tamní vláda nekomplikuje Česku další podporu Izraeli. Za poslední izraelské válečné akce v Gaze se podle něj dá jen velice těžko postavit. Fiala v reakci na to ve středu řekl, že vláda nemá v postoji k Izraeli klapky na očích.
Česko se podle premiéra v poslední době přidalo ke všem výzvám Evropské unie a dalších mezinárodních organizací, které žádají Izrael, aby zohledňoval humanitární situaci. „Budu chtít slyšet od pana prezidenta, na základě čeho vznikl jeho dojem, že by snad vláda měla ten postoj příliš jednostranný,“ zdůraznil Fiala.
Prezident ve středu v rozhovoru pro Deník.cz uvedl, že Česko je zemí, která dlouhodobě Izrael podporuje, což ale nevylučuje to, že lze s Izraelem mluvit i o věcech, které Praha nevidí v dobrém světle. V pondělním telefonátu se svým izraelským protějškem Jicchakem Herzogem Pavel zdůraznil řadu konfliktních témat, v nichž vidí potenciál zhoršování pohledu na Izrael.