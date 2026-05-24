„Poškození památníku pochodu smrti v Pohořelicích je primitivní nenávistné vandalství. Vychází bohužel z atmosféry, kterou vyvolávají někteří politici s cílem rozdělovat společnost a šířit v ní hněv. Odsuzuji takové chování,“ uvedl na síti X.
Památník pochodu smrti v Pohořelicích na Brněnsku v noci na sobotu před Poutí smíření někdo pomaloval hákovými kříži. Policisté hledají pachatele, řekl mluvčí policistů Pavel Šváb. Pochod je součástí festivalu Meeting Brno, přičemž letos jsou jeho součástí i Sudetoněmecké dny.
„Událost prověřujeme jako přečin poškození cizí věci a podněcování k nenávisti vůči skupině osob nebo k omezování jejich práv a svobod,“ uvedl Šváb. Pachateli za tento čin hrozí trest půl roku a tři roky vězení. Podobný čin vyšetřují i policisté v Chebu, kde před několika dny někdo posprejoval hákovými kříži objekt, v němž sídlí místní Svaz Němců.
Konání Sudetoněmeckého sněmu v Brně čelilo i odporu vládních politiků. Poslanecká sněmovna se hlasy koalice ANO, SPD a Motoristů usnesla na výzvě, aby krajanské sdružení akci v Brně nepořádalo. Opozice na protest opustila sál.
Prezident Pavel festival Meeting Brno podpořil tím, že mu udělil záštitu, projekt si podle prezidentské kanceláře klade za cíl upřímný dialog, sdílení příběhů a historických zkušeností. S německým prezidentem Frankem-Walterem Steinmeierem pak vydali společné prohlášení, ve kterém ocenili cestu usmíření, jež oba národy urazily po temné a bolestné kapitole dějin.
Ještě v neděli odpoledne se Pavel sejde s bavorským premiérem Markusem Söderem. Jednat by mohli o bezpečnosti, posilování konkurenceschopnosti a odolnosti Evropy. Söder před setkáním na pražském Hradě navštíví sjezd v Brně.
Sjezd Sudetoněmeckého krajanského sdružení, který má letos již 76. ročník, se koná v Česku poprvé. Všechny předchozí ročníky se konaly v Německu. Do Brna přijeli především potomci sudetoněmeckých krajanů, kteří byli po válce vyhnáni a odsunuti.
Pochod smrti souvisel s divokým odsunem německých obyvatel Brna. Uskutečnil se 30. a 31. května 1945. Během jedné noci muselo odejít nejméně 19 500 Němců. Ženy, děti i starci šli pěšky z dnešního Mendlova náměstí do Pohořelic a dále k rakouským hranicím. Při pochodu zahynuly stovky lidí, uvádí se 1 700, sudetoněmečtí historikové udávají více.
Sudetoněmecké dny v Brně začaly ve čtvrtek pietní akcí na místním nádraží, odkud odjížděly transporty Židů do koncentračních táborů. V sobotu se ho zúčastnili německý ministr vnitra Alexander Dobrindt (CSU) a bavorská ministryně rodiny, práce a sociálních věcí Ulrike Scharfová (CSU) nebo předseda SdL Bernd Posselt. Pouti smíření z Pohořelic do Brna se zúčastnily tisíce lidí, v části se připojila i řada českých opozičních politiků.