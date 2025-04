„Jsem na to skutečně hrdý, jsem hrdý, protože si nemůžu představit nic tak obecně dobrého než otevřít nemocnici, otevřít zařízení, které bude sloužit potřebným,“ řekl ve svém proslovu Pavel, kterému se opakovaně dostalo hlasitého potlesku několika stovek přihlížejících a na závěr i vyznamenání v podobě tradičního oděvu z látky kente, který si hned vyzkoušel.

Atmosféře před slavnostním přestřižením pásky přidávala také živá hudba místních bubeníků, přítomnost tradičních komunitních vůdců a jejich ceremonie, které mají přinést štěstí, i otevřená radost místních obyvatel.

„Bude to pro nás obrovský rozdíl, tolikrát už přišli lidé o život, protože jsme je museli přepravovat do vzdálenějšího zdravotního zařízení,“ řekl jeden ze zdejších obyvatel, který se představil jako William.

„Ušetří to čas na cestu a bude to mít velký dopad na životy místních,“ byl přesvědčen důchodce ve slavnostním oděvu, podle něhož cesta do další nemocnice kvůli špatnému stavu cest, po nichž se místy dá jet jen s největší opatrností, trvala několik desítek minut.

Jednopodlažní nemocnice se vzdušnými čekárnami, kterou dnes zdobila ghanská a česká vlajka, je součástí výstavby 12 zdravotních zařízení v různých částech Ghany. Česká firma je postavila za 30 měsíců za celkovou sumu 71,5 milionu eur (1,8 miliardy Kč).

Zpočátku má v otevřené nemocnici sloužit trojice doktorů a řada sester. Změnou pro místní bude mimo jiné pediatrické centrum a sekce pro matky s novorozenci, v níž bude možné dělat vyšetření ultrazvukem a v případě potřeby také císařský řez.