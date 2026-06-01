AI má vážná rizika, ale nelze ji ignorovat, řekl Pavel při jmenovaní nových profesorů

Pavel v pondělí v pražském Karolinu jmenoval 93 profesorů a profesorek, dva se z ceremoniálu omluvili, dekrety dostanou dodatečně.
„Vývoj umělé inteligence přináší obrovské možnosti pozitivního využití, nastoluje ale také složité otázky. Univerzity a akademická obec k nim teprve hledají správné postoje,“ řekl Pavel.
Zmínil například otázky autorství a toho, kdo je zodpovědný za text či analýzu vytvořenou pomocí AI. Zmínil také problémy související s ochranou dat a myšlenek.
„AI má obrovský potenciál, ale také vážná rizika. A zdaleka nejen v oblasti vysokoškolského vzdělávání a výzkumu. Jedno je ale jisté, nelze se jí vyhnout, nelze ji ignorovat, je třeba se s ní naučit žít a co nejlépe ji využít k dobrým účelům,“ řekl Pavel.
Je přesvědčený, že AI bude potřeba více pustit do výukového procesu, ale za jasných pravidel a způsobem, který nedegraduje úroveň vzdělávání. Zdůraznil význam kritického myšlení či schopnosti ověřovat informace.
Prezident apeloval na reformu vysokoškolského zákona
Pavel v projevu zmínil i důležitost novely vysokoškolského zákona. Ocenil, že se současné vedení ministerstva školství do přípravy komplexní reformy pustilo.
„Budu rád, pokud reforma posílí schopnost univerzit strategicky řídit a rozvíjet své součásti. Pokud univerzity vyjdou z reformy kompaktnější, silnější a zbaví se současné fragmentace, nesoudržnosti a někdy i neakceschopnosti,“ řekl Pavel. Většině kriticky smýšlejících akademiků je podle prezidenta jasné, že dnešní systém reformu potřebuje.
Výsledkem reformy podle něj musí být schopnost vysokých škol poskytnout kvalitní vysokoškolské vzdělání výrazně širšímu podílu mladých lidí než dnes.
Jakákoliv reforma podle něj musí respektovat a naplňovat základní poslání univerzit. „Univerzity slouží veřejnému zájmu, vzdělanosti, vědění a poznání a v neposlední řadě humanismu,“ řekl.
Podle ministra školství Roberta Plagy (za ANO) je příprava nového zákona o vysokých školách úkol, který nelze dále odkládat. „Akademické svobody považuji za nedotknutelné, institucionální autonomii a adekvátní participaci studujících a pracovníků vysokých škol za zcela zásadní,“ řekl Plaga. Vyžadovat bude i odpovědnost škol vůči společnosti.
„U vás profesorů a profesorek očekávám zvýšený důraz na akademickou integritu. Její součástí je i péče o akademickou obec a o vysoké školství jako takové. To také znamená nezavírat oči a nebýt lhostejný k tomu, že zaostávám za těmi, od kterých se chceme inspirovat a na které chceme aspirovat,“ řekl Plaga.
Dekrety od hlavy státu převzalo v pražském Karolinu 91 nových profesorů, z toho 21 žen. Mezi nově jmenovanými jsou zástupci humanitních, přírodovědných, technických i uměleckých oborů.
Nechybí například chemici, právníci či lékaři. Mezi jmenovanými je například mikrobiolog Libor Krásný nebo děkan Pedagogické fakulty Univerzity Karlovy Antonín Jančařík.
Pavel od svého nástupu jmenoval profesory posedmé. Navázal tak na tradici, kterou přerušil jeho předchůdce Miloš Zeman.
V období prezidenta Zemana kvůli sporům o jmenování některých docentů profesory předával dekrety ministr školství.