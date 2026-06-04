Taktika vlády? Pavlovi na kompetenční žalobu dochází čas, soud verdikt nestihne

„Chybí tedy akt, který by prezident republiky mohl svým návrhem napadat. Zdá se mi proto nepravděpodobné, že by Ústavní soud zvládl ve zbývajícím čase věc definitivně rozhodnout,“ vysvětluje Antoš s tím, že ale nelze vyloučit, že by Ústavní soud na návrh prezidenta vydal předběžné opatření. Summit se koná 7. a 8. července v turecké Ankaře.
Naposledy vláda mluvila o tom, že by delegaci na summit představila 8. června. V pondělí ale ministr obrany Jaromír Zůna oznámil, že bude mít ohledně summitu ještě jednání 18. a 19. června, což by mohlo oznámení opět posunout. Prezident Pavel na konci května uvedl, že má už kvůli dlouhotrvajícímu konfliktu o jeho účast na summitu připravenou kompetenční žalobu.
Stejného názoru je i ústavní právník Jan Kudrna. „Podle mého názoru už je pozdě, z důvodů časové náročnosti základních procesních úkonů, bez kterých řízení nelze provést,“ uvedl pro redakci iDNES.cz Kudrna s tím, že jde mimo jiné například o to, že účastníci řízení mají možnost se vyjádřit k předmětu sporu a Ústavní soud jejich vyjádření zohlednit.
Na časovou tíseň upozorňuje i ústavní právník Jan Kysela. „Záleží na tom, co přesně prezident žádá a jak argumentuje. A také na tom, zda by Ústavní soud někoho žádal o vyjádření k věci, co vše by zvažoval soudce zpravodaj a podobně. Každopádně je zřejmé, ze čas dochází,“ reagoval Kysela.
Pokud by prezident kompetenční žalobu podal a Ústavní soud by do summitu nestihl ve věci rozhodnout, situaci by instituce řešila zpětně. Redakce oslovila s dotazy ohledně kompetenční žaloby také mluvčí prezidenta Pavla. Na dotazy Hrad do vydání článku nereagoval.
Boj o neformální program
Pavel naposledy v neděli uvedl, že věří, že na summit pojede on i premiér, každý by se mohl věnovat jiné části. Prezident totiž již dříve uvedl, že by se zúčastnil pouze neoficiální části summitu. O účast se již několik měsíců pře s premiérem Andrejem Babišem.
„Myslím, že by prospělo naší zemi jak dovnitř, tak navenek, kdybychom se domluvili na kompromisu, to znamená, že pojedeme oba, každý se budeme účastnit té části, pro kterou máme asi více předpokladů, a věřím, že zasedání vlády 8. června tímto směrem půjde,“ řekl prezident. Dlouhodobě tvrdí, že zastupování státu navenek je jeho ústavní povinností.
To ale dlouhodobě odmítá ministr zahraničí Petr Macinka. „Jedna věc je samotné jednání na summitu, které bude rámováno vládou schváleným mandátem. Druhá pak ona takzvaná neformální večeře. Ta je z mého pohledu možná důležitější než summit samotný. Protože to je prostor, kde šéf delegace – tedy vrcholný politický lídr – má možnost neformálně mluvit s ostatními lídry,“ uvedl Macinka v rozhovoru pro iDNES.cz.
Proti je i premiér Babiš. Ten prezidentovu účast odmítá s odůvodněním, že výdaje na obranu země by měl na summitu obhajovat kabinet.
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19. března 2026