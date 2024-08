VIDEO: Vzhůru do oblak. Prezident Pavel si vyzkoušel let balónem

„Je fajn být nohama na zemi, ale mít i nadhled. Včera jsem si s radostí vyzkoušel obojí,“ doplnil prezidentův tým ke zveřejněnému videu. Hlava státu se z koše balónu kochala krajinou. Společnost Pavlovi ve vzduchu dělalo několik dalších horkovzdušných balónů.

Nebeské prostředí prezidentovi rozhodně není neznámé. V únoru letošního roku v rámci galavečera Letecký sportovec roku 2023 skočil s padákem a měsíc na to popřál národu hezké Velikonoce z kokpitu letadla. Během let v armádě absolvoval také celou řadu seskoků. U výsadkářů dokonce se seskoky začínal ještě dřív, než mu bylo patnáct let.

Prezident republiky je však především vášnivým motocyklistou. V minulosti osedlal stroje značek Suzuki, Honda, Yamahu, až nakonec zakotvil u značky BMW. Na projížďky se vydává i se svou ochrankou, jejíž členové prezidentovu motorkářskou vášeň sdílejí.

V srpnu loňského roku byl natočen při jízdě v obci Rtyně v Podkrkonoší bez povinné helmy. Za svůj přešlap se následně omluvil a věnovat peníze na pomoc motorkářům, kteří cizí vinou skončili na vozíčku. Poučení bylo v tomto případě na místě. Letos v květnu byl Pavel hospitalizován v Ústřední vojenské nemocnici v Praze, potom co si při nehodě na motorce způsobil lehčí zranění. Odtud byl následně po několika dnech pozorování propuštěn.

Brzká uzdravení mu tehdy popřálo několik zástupců různých politických stran jako například premiér Petr Fiala (ODS), Danuše Nerudová (STAN), lidovec Hayato Okamura a samozřejmě premiér Petr Fiala.