„Závazky vůči NATO by měly být přenositelné bez ohledu na politickou barvu. Žádnou lepší alternativu nemáme, když jsme se o tom bavili na Hradě se zástupci hnutí ANO, tak nikdo neprotestoval a souhlasili i s rozšiřováním aliance,“ řekl Pavel v rozhovoru pro Deník.cz.

Prezident se ale rovněž vrátil ke svému výroku v květnu, kdy nyní nově přiblížil, že odpůrce Severoatlantické aliance a Evropské unie by nejmenoval do rezortů obrany a zahraničí. Podle Pavla by totiž šlo o ohrožení národní bezpečnosti.

Několik stran, které v letošních volbách kandidují, přitom požadují referendum o vystoupení z EU a NATO. Jmenovitě jde o hnutí Stačilo! a SPD.

„Celkem logicky budu jako prezident zdůrazňovat, co je pro naší republiku z hlediska bezpečnosti vhodné, nechci s nikým vést nějakou veřejnou přetahovanou. Vzhledem k tomu, že jsem byl zvolen většinou občanů, tak předpokládám, že zastupuji mandát, který jsem dopředu jasně avizoval,“ vysvětlil Pavel.

Netanjahuovi jde o politické přežití, říká Pavel

Co se zahraniční politiky týče, tak Pavel promluvil zejména o útoku izraelské armády na Írán k němuž uvedl, že současná situace se bez plných informací jen těžko hodnotí. Prezident však dodal, že Benjamin Netanjahu bojuje i o své vlastní politické přežití.

Preventivní úder podle Pavla zná i terminologie mezinárodních vztahů. „Ale tyto informace my bohužel do takového detailu neznáme. Byl bych opatrný při hodnocení, jak moc agresivní, nebo neagresivní situace je,“ podotkl.

Český prezident zůstává vůči izraelské politice dlouhodobě kritický. V minulém měsíci například prohlásil, že s některými kroky izraelské vlády se Česko ztotožnit může, ale s některými určitě ne a v takovém případě by bylo správné dát to najevo.

Cílem podle Pavla vždy bylo poskytovat humanitární pomoc. Dlouhodobým cílem, který jediný může přinést mír a klid do regionu, je pak podle hlavy státu dvoustátní řešení izraelsko-palestinského konfliktu.

„Myslím, že jakékoli hledání kliček nám nepomůže. Měli bychom zcela jasně říct, že humanitární ohledy jsou pro nás důležité, ať se týkají kohokoli,“ dodal Pavel.