„Říct si o pomoc, to chce odvahu,“ říká český prezident Pavel spolu se svou ženou Evou na začátku videa. Hlavu státu následně doplňují další osobnosti, které upozorňují na to, že je důležité hlavně o psychických problémech s někým mluvit a nebát se toto téma otevírat.
„Plakat, to chce odvahu,“ pokračuje zpěvačka Barbora Poláková, která utěšuje herce Jana Cinu. Mimo nich iniciativu podpořila i snowboardistka Eva Adamczyková se svým manželem, hercem Markem, a kajakář Vavřinec Hradílek. Ten například uvedl, že „svěřit se někomu, i to chce odvahu“.
Samotný nápad na iniciativu vznikl po únorovém setkání Petra Pavla se studenty na České zemědělské univerzitě (ČZU), kde ho posluchači pobídli k přípravě komunikační strategie, při které by mohl vyzdvihnout opomíjené téma duševního zdraví.
„Po setkání se studenty ČZU a jejich prezentacemi se pan prezident rozhodl podpořit další kroky k využití jejich nápadů. Na jeho popud se Kancelář prezidenta republiky znovu sešla a diskutovala reálnou implementaci studentských konceptů. Ve spolupráci s Nadačním fondem Flaminia a organizací Nevypusť duši, pod její odbornou garancí, tak vzniká kampaň To chce odvahu,“ píše iniciativa na svých webových stránkách.
Aktivity této kampaně vyvrcholí 10. října na Světový den duševního zdraví. Iniciativa slibuje, že do tohoto dne bude poskytovat obsah s odborníky. Společným jmenovatelem pak má být snaha motivovat nejen mladé lidi k tomu, aby se o duševní zdraví zajímali, jak u sebe, tak i u svého okolí.
Tvůrci projektu To chce odvahu sami uvádějí, že důvodem vzniku byla především alarmující situace mezi mladistvými, kdy nadpoloviční většina českých deváťáků trpí nějakou formou psychických potíží. Vyplývá to z mezievropského srovnání. Hůř jsou na tom jen mladiství z válkou zasažené Ukrajiny. Podle odborníků je na vině tlak na výkon, neustálý pobyt v online prostředí i obavy z budoucnosti.