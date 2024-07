V otázce přijetí eura jsme ve shodě, řekli Pavel s Dvořákem po jednání na Hradě

Ministr po jednání uvedl, že nešel na schůzku s žádným cílem či požadavkem, chtěl však s prezidentem Pavlem probrat aktuální evropská témata, Čechy na pozicích na evropské úrovni, hlavně co se týče nového člena Evropské komise. „Prezident nemá žádnou preferenci, pouze jsme se bavili o nominantech, věřím že Starostové vyberou vhodného kandidáta,“ řekl Dvořák.

O přijetí eura ministr s prezidentem mluvili jen krátce. „V otázce přijetí eura jsme dlouhodobě ve shodě,“ uvedl ministr Dvořák. V nedávno zveřejněné Konvergenční zprávě Evropská komise uvedla, že Česko plní pouze jediné z kritérií nutné k přijetí společné evropské měny. Neplní ta, která se týkají cenové stability, zdravých veřejných financí a stability směnného kurzu.

Ohledně zmíněného postu eurokomisaře se často zmiňuje i jméno ministra průmyslu a obchodu Jozefa Síkely (STAN). Na otázku, zda je vhodný čas na výměnu ministra, a vyslání Síkely na evropský post Dvořák odpověděl, že na to nikdy není vhodný čas. „Ať se komisařem stane kdokoliv, bude to kompetentní osoba, která bude vědět, co dělá,“ řekl.

S prezidentem se kromě ministrovy agendy bavili i o světové politice, například o Rusku, severní Africe či o dezinformacích. „Trochu mě to překvapilo, že mě chtěl pan prezident takhle zkoušet, není to úplně moje téma, nicméně debata to byla příjemná,“ doplnil ministr.

Evropská komise ve čtvrtek informovala o tom, že EU od pátku zavádí předběžná cla až 37,6 procenta na dovoz čínských elektromobilů. Automobilky, které s komisí spolupracují na vyšetřování dopadu subvencí čínské vlády, budou platit méně. EK již dříve uvedla, že půjde o dodatečná cla vybíraná navíc k dosavadnímu desetiprocentnímu clu. Čínské ministerstvo obchodu dnes vyjádřilo naději, že se v příštích čtyřech měsících podaří dosáhnout dohody.

„Nebylo to tématem schůzky, ale já sem vždycky u těchto věcí opatrný. Může totiž přijít reakce i z druhé strany,“ zakončil Dvořák.

Dvořák na začátku června vyzval dopisem belgickému předsednictví v Radě EU k rychlejšímu vstupu Moldavska a Ukrajiny do Evropské Unie. „Vzhledem k odhodlání obou kandidátských zemí jsem přesvědčen, že se jedná o správné rozhodnutí,“ uvedl Dvořák v dopise.

Zdůraznil potřebu motivovat tyto dvě země prostřednictvím postupné integrace do politik a programů EU ještě před dosažením plného členství. K dopisu se přidalo a podpořilo ho i několik států v čele s Německem, Švédskem či Finskem.