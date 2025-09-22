„Konflikt v Gaze již nelze ospravedlnit.“ Prezident Pavel se obrací proti Izraeli

Valné shromáždění OSN se schází v reakci na nedělní prohlášení izraelských politiků, že počítají s dalším rozšiřováním osad na západním břehu Jordánu, které jsou podle mezinárodního práva nelegální.
Prezident nejprve odpovídal na dotaz související s otevřeným dopisem více než 300 osobností kvůli humanitární situaci v Gaze. „Já to vnímám jako logické pokračování těch nálad, které vidíme všude ve světě. A sice neustále prodlužovaný konflikt na území pásma Gazy logicky vede k závěru, že takový konflikt už nemůže být ospravedlněn snahou osvobodit rukojmí,“ uvedl.
S dalšími politiky chce mluvit o tom, v jaké míře je Česko nadále schopné poskytovat humanitární pomoc, a zároveň o možnostech tlaku na izraelskou vládu. Dobytí města Gaza a okupace pásma podle něj není řešením problému.
Zároveň zdůraznil nutnost propuštění všech rukojmích držených teroristickým hnutím Hamás. Je to podle něj základní podmínka, aby mohl začít nějaký mírový proces. Likvidací vedení Hamásu ale konflikt neskončí, bude pokračovat do té doby, „než Palestinci budou cítit nějakou naději na budoucnost a tu zřejmě dnes dnes necítí“.
Pokud jde o izraelské osady, je Pavel přesvědčen, že v tomto ohledu je s vládou naprosto zajedno. „Pokud by byl tento plán realizován, tak dojde nejenom k rozdělení Západního břehu, ale zároveň dojde také k jeho odříznutí od východního Jeruzaléma. Takže potom jakékoli úvahy o státním uspořádání vlastně by vzaly za své,“ poznamenal s tím, že ještě neměl možnost diskutovat s vládou, jaké kroky zvolit, pokud oznámený program skutečně začne.
K věci je podle něj potřeba se stavět principiálně. „Výstavba dalších osad jde proti tomu, co by mělo být řešením, tedy nějaká forma státnosti pro Palestince, tak aby neměli vlastně jeden cíl svojí existence a to je vyhlazení Židů jako národa a obsazení území, na kterém dnes společně žijí“.
Na okraj Valného shromáždění OSN se několik dalších zemí zavázalo k uznání palestinského státu. Již v neděli tak učinily Velká Británie, Kanada a Austrálie. Izrael a jeho spojenci nazývají celou akci „politickým divadlem“. Podporovatelé nezávislosti Palestiny naopak říkají, že uznání je pouze prvním krokem. Česká republika uznat Stát Palestina nehodlá.