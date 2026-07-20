Grolich se na Hradě sešel s prezidentem Pavlem. Darem mu donesl kávu pro rebely

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  15:54
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Předseda lidovců Jan Grolich dorazil na jednání s prezidentem Petrem Pavlem na...

Předseda lidovců Jan Grolich dorazil na jednání s prezidentem Petrem Pavlem na Pražském hradě. (20. července 2026) | foto: Anna Kristová, MAFRA

Předseda lidovců Jan Grolich dorazil na jednání s prezidentem Petrem Pavlem na...
Předseda lidovců Jan Grolich dorazil na jednání s prezidentem Petrem Pavlem na...
Předseda lidovců Jan Grolich dorazil na jednání s prezidentem Petrem Pavlem na...
Předseda lidovců Jan Grolich dorazil na jednání s prezidentem Petrem Pavlem na...
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Předseda KDU-ČSL Jan Grolich dorazil společně s poslancem Benjaminem Činčilou (KDU-ČSL) na jednání s prezidentem Petrem Pavlem. Na Pražském hradě hovoří o aktuální politické situaci i připravované hospodářské strategii lidovců.

Hlavním tématem schůzky bude podle předsedy lidovců aktuální politická situace.

„Myslím si, že pan prezident bude mít také řadu témat. My se hlavně chceme bavit o tom, jakým způsobem připravujeme naši hospodářskou strategii, jaké budou její základní pilíře a jak o ní uvažujeme,“ uvedl.

„Rádi od něj uslyšíme zpětnou vazbu nebo nějaký komentář, a to je za mě určitě to nejdůležitější. Na vládě samozřejmě padly i některé zajímavé věci, které se ho týkají, takže je s ním také rádi probereme,“ doplnil.

Jedním z důvodů schůzky je i nové vedení KDU-ČSL, kterému Grolich od dubna předsedá. „Jsme nové vedení lidovců a určitě se chceme pobavit o tom, jak si představujeme fungování strany a její další směřování,“ řekl. S prezidentem chtějí probrat také nadcházející komunální a senátní volby i spolupráci s ostatními stranami, především v opozici.

Grolich prezidentovi přivezl také dárek v podobě kávy z brněnské pražírny Rebel Bean. „Pan prezident je poslední dobou takový celkem rebel, tak pro něj máme kávu,“ vtipkoval před schůzkou.

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