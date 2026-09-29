Pavel přijme prezidenta Rumunska. Budou řešit bezpečnost východního křídla NATO

Babiš bude s Danem ve středu odpoledne jednat vedle rozvoje česko-rumunských vztahů a spolupráce v obraně a bezpečnosti i o podpoře konkurenceschopnosti Evropské unie a přípravě víceletého finančního rámce EU. Mezi tématy bude i posilování energetické bezpečnosti a dopravní propojenosti ve střední a jihovýchodní Evropě.
Rumunský prezident přijede na Pražský hrad společně s partnerkou Mirabelou Gradinaruovou v 10:30, po uvítacím ceremoniálu je v plánu soukromé setkání prezidentských párů a jednání delegací obou zemí. Následně prezidenti vystoupí na společné tiskové konferenci.
Středeční schůzka je podle Hradu prvním bilaterálním jednáním prezidentů obou zemí od roku 2014. Dan s Pavlem se podle něj doposud setkali jen krátce při mezinárodních akcích. Například letos v květnu český prezident zavítal do Rumunska na summit takzvané Bukurešťské devítky (B9), která sdružuje země východního křídla NATO.
Právě spolupráce v NATO bude jedním z témat jednání. Rumunsko je podle prezidentské kanceláře pro ČR zásadním partnerem v jihovýchodní Evropě a blízkým spojencem v NATO i Evropské unii.
Země podle ní sdílí blízké postoje v energetice, pohledu na emisní povolenky ETS, v konkurenceschopnosti a vnitřním trhu, ale i v podpoře Ukrajiny a Moldavska.
Návštěva by podle Hradu mohla přinést nový impuls spolupráci v obraně a ekonomice. Rumunsko je podle něj největším partnerem Česka v jihovýchodní Evropě, obchodní výměna loni dosáhla 174 miliard korun, z toho 97,5 miliardy tvořil český export. V Rumunsku pak podle prezidentské kanceláře působí přes 1350 firem s českou účastí a ČR patří mezi první desítku investorů v Rumunsku. Potenciál pro rozvoj spolupráce vidí vedle obrany i v dopravě či energetice.
Prezidenti budou hovořit i o českých krajanech v Rumunsku. Převážně v Banátu se podle Hradu k české národnosti hlásí 1576 lidí, od voleb v roce 2024 má česká menšina svého poslance v rumunském parlamentu.