Nevylučuji to. Pavel poprvé připustil další kandidaturu na prezidenta

  19:41aktualizováno  19:51
Prezident Petr Pavel během čtvrteční debaty s obyvateli Hranic na Přerovsku nevyloučil, že bude znovu kandidovat na funkci hlavy státu. Podobnému dotazu čelil i při setkání s olomouckými zastupiteli. Přímý dotaz na případnou kandidaturu padl od jednoho z diváků v divadle Staré střelnice v Hranicích.
Návštěva prezidenta Petra Pavla v Olomouckém kraji. (22. ledna 2026)

Návštěva prezidenta Petra Pavla v Olomouckém kraji. (22. ledna 2026) | foto: Eliška Ošťádalová, MAFRA

Návštěva prezidenta Petra Pavla v Olomouckém kraji. (22. ledna 2026)
Studenti hejčínského gymnázia čekají na prezidenta Petra Pavla. (22. ledna 2026)
O debatu byl mezi obyvateli velký zájem a podle zástupců radnice byly lístky okamžitě rozebrány. „Nevylučuji to,“ odpověděl bez dalšího komentáře prezident.

Otázka případné kandidatury zřejmě naposledy veřejně padla loni v listopadu v Činoherním klubu, tehdy se prezident odpovědi vyhnul s tím, že na to je ještě čas. Pavel byl zvolen prezidentem v přímých volbách v lednu 2023, v jejichž druhém kole porazil předsedu ANO Andreje Babiše. Svůj pětiletý mandát vykonává od inaugurace v březnu 2023. Podle ústavy nemůže být nikdo zvolen víc než dvakrát za sebou.

Otázka Pavlova případného druhého prezidentského mandátu zazněla také v Olomouci, při diskusi se členy olomouckého zastupitelstva v obřadní síni historické budovy radnice. Hlava státu prý tuto variantu nechává stále otevřenou.

„Nešel jsem do toho s ambicí vykonávat tuto funkci dvě volební období. Chtěl jsem nabídnout svou službu a alternativu v naději, že se během těch pěti let objeví někdo, koho bych sám rád podpořil a volil. Mou ambicí bylo přinést do rozhádané a rozdělené společnosti pár témat, na kterých bychom se měli shodnout,“ uvedl v diskusi prezident.

Podle říjnového průzkumu agentury STEM/MARK by prezidentem Pavla volilo nebo možná volilo 58 procent lidí. Z nabízených 40 jmen veřejně známých osobností by si 45 procent vybralo herce a moderátora Marka Ebena, který ale svou kandidaturu dlouhodobě vylučuje, a 40 procent premiéra Andreje Babiše.

Ideální budoucí prezident by měl být podle průzkumu politicky zkušený, důrazný, prozápadní a nadstranický. Důležitost úřadu prezidenta ve vnímání lidí od jara vzrostla, vyplynulo z průzkumu, který agentura poskytla.

