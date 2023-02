Pavel bude lepší než Zeman, věří mu i třetina voličů Babiše, ukázal průzkum

Pro Pavla hlasovalo letos 27. a 28. ledna ve druhém kole volby prezidenta 58,32 procenta voličů a pro Babiše 41,67 procenta. Účast byla z dosavadních přímých prezidentských voleb nejvyšší, dorazilo přes 70 procent voličů. Pavel se už krátce po zvolení aktivně zapojil do politického dění.

V době před dokončením průzkumu STEM/MARK například telefonicky hovořil s tchajwanskou prezidentkou Cchaj Jing-wen, setkal se se Zemanem nebo navštívil Karlovarský kraj. Celkem 63 procent účastníků průzkumu předpokládá, že Pavel bude dobrým prezidentem a 71 procent lidí čeká, že bude lepší hlavou státu než Zeman.

Že překoná nynějšího prezidenta, očekávají od Pavla nejen všichni jeho voliči, ale také 90 až 95 procent voličů jeho protikandidátů z prvního kola volby, ekonomky Danuše Nerudové a senátora Pavla Fischera. Stejné očekávání má od Pavla, kterého podpořilo vládní uskupení Spolu (ODS, TOP 09 a KDU-ČSL), i 35 procent voličů jeho soupeře z druhého kola, bývalého premiéra a šéfa opozičního hnutí ANO Babiše.

Rovněž 33 procent voličů dalšího opozičního kandidáta, poslance SPD Jaroslava Bašty, si myslí, že Pavel bude lepším prezidentem než Zeman. Stejný názor pak mají ještě asi tři čtvrtiny voličů ostatních prezidentských kandidátů i nevoličů.

Zeman dostal od voličů trojku

Účastníci průzkumu také hodnotili končícího prezidenta známkami jako ve škole. Miloš Zeman dostal od lidí v průměru známku 3,6. Lépe Zemana hodnotí podle agentury třeba voliči Babiše, starší lidé nebo obyvatelé venkova. Ale i od lidí, kteří Zemana volili v prezidentských volbách v letech 2013 nebo 2018, dostal jedničku nebo dvojku jen ve třetině případů. Většina Zemanových voličů ho tak hodnotí trojkou, nebo i hůře.

Mezi lidmi očekávajícími, že bude Pavel dobrým prezidentem, jsou častěji lidé ve věku do 30 let, s maturitou či vysokoškolským vzděláním a obyvatelé větších měst. Skeptičtější jsou lidé starší 60 let nebo třeba obyvatelé příhraničních regionů.

Lidé kladně hodnotili Pavla ve většině předpokladů pro funkci hlavy státu. Více než čtyři pětiny dotázaných míní, že splňuje předpoklady, co se týče reprezentativního vystupování, vyjadřování a inteligence. Přibližně 60 až 75 procent lidí pozitivně zhodnotilo i Pavlovu srozumitelnost, respekt v zahraničí, diplomacii a morální zásady.

Nadpoloviční většina lidí si myslí, že Pavel splňuje předpoklady i v bezúhonnosti, spojování společnosti a smyslu pro humor. Na vážkách jsou lidé u nezávislosti a politických zkušeností Pavla. V těchto otázkách byl podíl pozitivních hodnocení pod 50 procenty.

Průzkum prováděla agentura STEM/MARK od 13. do 16. února. Zúčastnilo se ho 504 lidí starších 18 let.