Místo mnoha kontaktních míst pro narkomany radši mobilní kontejnery, radí Pavel

„Před problémem nestrkáme hlavu do písku, děláme, co můžeme, ale pomohlo by nám, kdyby se přidal někdo další a nízkoprahová centra vznikla i jinde,“ řekl starosta Prahy 5 Lukáš Herold na úvod debaty s Petrem Pavlem.
Právě tato městská část je spolu s hlavním nádražím vysokým počtem narkomanů a problémových lidí nechvalně známá. „Praha sdružuje minimálně třicet procent všech závislostí celé republiky. Je jasné, že ve velkém městě se tito lidé kumulují více než jinde,“ uvedl Pavel.
Zřizováním většího množství kontaktních center v centru města, v jeho okolí a u stanic metra, kde je výskyt narkomanů výrazně nežádoucí, by se však podle Pavla metropole odklonila od vytyčené strategie. Precedens podle jeho slov napovídá rozprostřít více kontaktních center do více městských částí. „Myslím, že jsme dobří ve vytváření koncepcí, ale potom nám dochází dech při jejich naplňování,“ míní Pavel.
Loni v červnu městská rada rozhodla o zřízení tří nových kontaktních center pro drogově závislé – ve vestibulu stanice metra Můstek na Jungmannově náměstí, u stanice Nádraží Holešovice a u metra Českomoravská či Letňany. Ani jedno zatím nefunguje.
„Přišlo by mi přirozenější posunout to možná trochu dál,“ řekl,“ podotkl prezident. „V okolí je řada škol a institucí, kde by to rozhodně nebylo ideální,“ dodal konkrétně k záměru na Jungmannově náměstí.
Sám navrhuje spíše kontejnerové řešení. „Dají se řešit tak, aby příliš nenarušily vzhled. Je možné jejich přesunování podle potřeby. Zároveň je to nenákladné a spolu s terénními službami by to bylo řešení, které by nebylo třeba trvalé, ale bylo by levnější, než vytvářet centra v budovách, které se nám těžko shánějí a odkupují.“
Podle primátora Bohuslava Svobody je však řešení problematiky složitější, neboť drogově závislí se drží v centru města a nebudou jezdit na periferii.
Na debatu byli pozváni zástupci některých městských částí, například Prahy 1, 2, 7 a 9, dále ředitelé pražské policie, městské policie a záchranné služby. Přítomni byli také odborníci na drogovou problematiku.
Plán se nezmění
Starosta Prahy 9 Tomáš Portlík po debatě uvedl, že koncepce magistrátu zůstává dál v plánu. Na Praze 5 podle jeho slov tedy centrum pro narkomany zůstane, ale musí vznikat další, aby se péče rozprostřela, například lehčí kontaktní centra mimo tyto oblasti. V Portlíkově Praze 9 už prostor pro nové centrum nabídli, a to v Letňanech podél ulice Beladova. Definitivně se má jeho vznik dořešit během jara.
Portlík souhlasil s prezidentem s výhodami mobilních kontejnerů, které se rychle umisťují a nemusí se v jejich případě čekat na složitá rozhodování a kolaudace. Právě takových stánků má být podle něj víc. Ocenil také možnost využít vyřazené sanitky záchranné služby. „Tak jako Praha posílá sanitky na Ukrajinu, část těch vyřazených by k tomuto účelu posloužila,“ uzavřel Portlík.
Náměstkyně primátora pro oblast sociálních věcí, bydlení a zdravotnictví Alexandra Udženija informovala o tom, že magistrát městským částem předložil konkrétní návrhy i strategie, ale jednotlivé celky vyjádřily averzi k přítomnosti kontaktních center na svém území.
Výjimkou byly například městské části Praha 9 nebo Praha 7, které souhlasily se zřízením center za určitých podmínek. Starosta Prahy 7 Jan Čižinský svou podporu podmiňuje vznikem rozsáhlejší sítě, pokud by „jeho“ městská část nebyla jen jednou z mála. „Pojí se to samozřejmě s bezpečnostní, s koordinací, s policií, ale myslím si, že magistrát toto umí zajistit,“ komentovala Udženija.
Buďánka a Cibulka
Prezidentský pár dnes po debatě navštívil komunitní centrum Buďánka, které se nachází v Košířích v bývalé dělnické kolonii. Pavel k tomu řekl, že podobné ostrůvky místního koloritu jsou podstatné a neměly by ustupovat developerské výstavbě.
Následně se prezident s manželkou Evou přesunuli na prohlídku nedaleké usedlosti Cibulka, kterou Nadace rodiny Vlčkových rekonstruuje na dětský hospic, který by mohl pomáhat až 350 rodinám, což prezident ocenil. „Každá civilizovaná společnost se vyznačuje tím, že je schopna se postarat o své slabší a nemocné,“ řekl.
Odpoledne Petr Pavel zakončí svůj pražský program procházkou na Dívčí hrady a Prokopským údolím.
Olympiáda je nyní nereálná
Během prvního dne návštěvy diskutoval Pavel se žáky základní školy v Letňanech, přičemž připustil, že se o úřad prezidenta může ucházet znovu. Následně probíral s vedením města problematiku bydlení a dopravních staveb či školství v metropoli. Odpoledne se vydal na nádraží Bubny, kde mu vedení Prahy prezentovalo návrh Vltavské filharmonie. Po návštěvě kampusu Českého vysokého učení technického zamířil na debatu s občany.
Na tiskovém brífinku se Pavel vymezil vůči úvaze ministra pro sport Borise Šťastného (Motoristé), který si dle vlastních slov dovede představit Česko v roli hostitele olympijských her, aniž by měl obavy, že by jejich pořádání vyžadovalo rozsáhlé investice.
„Myslím si, že země jako Česká republika, která se navíc teď potýká s rozpočtovými problémy, za současné situace organizačně ani finančně na pořádání olympijských her nemá,“ řekl prezident.
Pavel Prahu navštívil již v červnu 2023. Před třemi lety při své první oficiální návštěvě Prahy například slavnostně otevřel prezidentskou knihovnu T. G. Masaryka v Masarykově ústavu Akademie věd ČR. Podíval se také do Centra architektury a městského plánování, na stavbu linky metra D a do komunitního rodinného centra Jahoda na Albertově.
Kraje navštěvuje postupně od nástupu do funkce v roce 2023. Ve všech 14 už byl minimálně jednou, aktuálně pokračuje ve druhém kole cest. Naposledy se v lednu vydal do Olomouckého kraje, dvakrát už byl také v Karlovarském, Královéhradeckém či Libereckém kraji.