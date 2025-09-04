České dráhy prozradily, kam Pavel vyrazil na dovolenou. Vezly mu motorku

Autor:
  11:00
Prezident Petr Pavel po návratu z návštěvy Slovinska odjel na dovolenou. Hrad konkrétní místo pobytu s ohledem na jeho soukromí nesdělil. České dráhy ale ve čtvrtek informovaly, že vášnivý motorkář Pavel vyrazil se svým strojem na Slovensko a k dopravě k našim sousedům využil autovlak.
Petr Pavel odcestoval autovlakem na Slovensko. (4. září 2025)

Petr Pavel odcestoval autovlakem na Slovensko. (4. září 2025) | foto: X: České dráhy

Petr Pavel odcestoval autovlakem na Slovensko. (4. září 2025)
Petr Pavel je fanouškem motorek. (2. března 2023)
Jízda na motocyklu dokáže českému prezidentovi dobíjet energii.
Petr Pavel již zhruba půl roku zastává funkci prezidenta republiky. Exkluzivní...
26 fotografií

„I hlava státu ví, že pohodlí autovlaku je nepřekonatelné,“ napsaly na síti X České dráhy a k tomu připojily fotografii prezidenta v motorkářském oblečení.

Na druhém snímku je prezidentova motorka naložená v nákladním vagonu ve spoji, který podle dopravce mířil na Slovensko.

Hrad k prezidentově dovolené ve středu pouze sdělil, že hlava státu míří do země, která je v Evropské unii. Pavel už dříve na svých sociálních sítích v pořadu Zeptejte se prezidenta 18. srpna nastínil, že by si rád stihl vyrazit na motorce do rumunských hor.

„Já si ještě letos, doufám, užiju jednu dovolenou, pojedeme do rumunských hor. Tak doufám, že pak v dalším vysílání se budu moct podělit o krásné zážitky,“ řekl prezident.

Předloni Pavel na dovolené navštívil i multižánrový hudební festival Trutnoff. Volno přerušil 21. srpna 2023 kvůli tradiční pietní akci u Českého rozhlasu, která připomněla oběti invaze vojsk Varšavské smlouvy do Československa.

Pojem dovolená je nicméně u ústavních činitelů, jako je prezident či členové vlády, nepřesný. Klasickou dovolenou, kterou čerpá každý zaměstnanec, nemají. Nejsou v pracovním poměru, nevztahuje se tak na ně zákoník práce. Z povahy své funkce by měli být neustále k dispozici.

Vstoupit do diskuse

Volby do Poslanecké sněmovny 2025

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.