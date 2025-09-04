České dráhy prozradily, kam Pavel vyrazil na dovolenou. Vezly mu motorku

„I hlava státu ví, že pohodlí autovlaku je nepřekonatelné,“ napsaly na síti X České dráhy a k tomu připojily fotografii prezidenta v motorkářském oblečení.
Na druhém snímku je prezidentova motorka naložená v nákladním vagonu ve spoji, který podle dopravce mířil na Slovensko.
Hrad k prezidentově dovolené ve středu pouze sdělil, že hlava státu míří do země, která je v Evropské unii. Pavel už dříve na svých sociálních sítích v pořadu Zeptejte se prezidenta 18. srpna nastínil, že by si rád stihl vyrazit na motorce do rumunských hor.
„Já si ještě letos, doufám, užiju jednu dovolenou, pojedeme do rumunských hor. Tak doufám, že pak v dalším vysílání se budu moct podělit o krásné zážitky,“ řekl prezident.
Předloni Pavel na dovolené navštívil i multižánrový hudební festival Trutnoff. Volno přerušil 21. srpna 2023 kvůli tradiční pietní akci u Českého rozhlasu, která připomněla oběti invaze vojsk Varšavské smlouvy do Československa.
Pojem dovolená je nicméně u ústavních činitelů, jako je prezident či členové vlády, nepřesný. Klasickou dovolenou, kterou čerpá každý zaměstnanec, nemají. Nejsou v pracovním poměru, nevztahuje se tak na ně zákoník práce. Z povahy své funkce by měli být neustále k dispozici.