Na summit motorkou? Bavilo by mě to, ale nechci trollit, řekl prezident Pavel

Vyprodaný sál valašskoklobouckého kulturního domu, kam dorazily čtyři stovky lidí, přivítal prezidenta Petra Pavla na veřejné diskuzi, kterou pořádal deník.cz v úterý v podvečer. Trvala hodinu a Pavla se ptali dospělí i děti. Třeba na to, proč přijel právě sem. „Valašské Klobouky jsou jedno z nejzazších míst v Česku a mě zajímá, co se daří, nebo nedaří v částech republiky, které jsou trochu ve stínu a není tam z Prahy vidět,“ vysvětlil.
Sál v kulturním domě poté rozesmál právě dotaz na cestu na summit NATO na motorce. A prezident se nejdříve smál také. „Dneska se ujal termín trollit, nebo trollení někoho (dělat si z někoho srandu, provokovat a schválně se snažit někoho naštvat, pozn. red.) Já si myslím, že jízda motorkou na summit by byla takové trollení,“ uvedl nejdříve prezident.
Poté však již pokračoval vážněji. „Ačkoliv by mě taková cesta velmi bavila, neudělal bych to. Protože si myslím, že bychom měli zachovat určitou důstojnost u některých funkcí a událostí, jakou je například vrcholná schůzka Severoatlantické aliance,“ dodal Pavel.
Proti účasti Pavla je především ministr zahraničí Petr Macinka (Motoristé sobě), který je ve sporu s hlavou státu od chvíle, kdy Pavel odmítl jmenovat poslance Motoristů Filipa Turka ministrem životního prostředí. Premiér Andrej Babiš (ANO) řekl, že se o konečném složení delegace na červencový summit NATO bude jednat na pondělní schůzi vlády 8. června.
Pavel na debatě řekl, že by měli být zachovány zvyklosti. „Jsem přesdvědčený, že ta dosavadní praxe fungovala, tedy že na na vrcholné shromáždění NATO a OSN jezdil za Českou republiku prezident. A na všechna ostatní jednání, především ta, která se týkají EU, jezdil premiér. Není žádný důvod, proč by to za současné vlády mělo být jinak,“ míní prezident.
„Počkejme s čím pan premiér přijde. Já věřím, že budeme působit jako civilizovaná země, ve které se ústavní činitelé dohodnou, a přijde s rozumným návrhem,“ zakončil Pavel.
„Na výmysly je nejlepší nereagovat“
Na debatě prezident také líčil, že slivovici poprvé ochutnal až v 25 letech a dnes ji bere jako medicínu, že nemá rád tancování, které považuje za „psychicky bolestivou zkušenost“, nebo že jako malý kluk si nehrál na vojáky, ale indiány nebo policisty.
Nechyběly ani vážnější dotazy, například na dezinformace. Podle Pavla je cestou neskrývat ve virtuálním prostředí svoji identitu, stejně jako nejsou lidé anonymní v běžném životě. „Řada lidí, kteří tam vystupují jako největší hrdinové, pak od toho upustí, protože před svým okolím nechtějí vypadat špatně,“ poznamenal. „U ostatních je pak třeba posoudit, jak je dezinformace škodlivá, zda vyvolá nenávist nebo násilnou akci a pak ji postihovat stejně jako ve fyzickém světě.“
Reagovat na výmysly je pro něj složité. „Když jste ve veřejné funkci a budete se bránit, hodně lidí to bude vnímat jako opak. Řeknou si, že je na tom něco pravdy,“ uvažuje. „Proto je lepší to někdy ignorovat. Dívejme se na online svět s velkou dávkou odstupu. Sám na sociálních sítích nečtu všechno, jen se občas podívám, jak lidé reagují. Je to zkreslený svět, ten skutečný je daleko pozitivnější.“
Prezident vyzval i k veřejné debatě o přijetí eura. „Z více než šedesáti procent spolupracujeme se zeměmi, které eurem platí. Pro naše firmy je mnohem jednodušší účtovat ve stejné měně,“ upozornil Pavel.
Návštěvou Valašských Klobouk skončil oficiální program prvního dne dvoudenní návštěvy Pavla a jeho manželky Evy ve Zlínském kraji. Ve středu si prezident ve Vizovicích na Zlínsku prohlédne areál výrobce modulárních systémů KOMA Modular a Chropyňskou strojírnu v Chropyni na Kroměřížsku. Odpoledne vystoupí spolu s hejtmanem Radimem Holišem (ANO) na briefingu v Rusavě na Kroměřížsku. Poté by měl vyrazit v doprovodu skautů na výšlap na Svatý Hostýn.