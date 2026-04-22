Prezident zmínil například počet pracovních míst vzniklých díky investicím, sdílení technologií a další ekonomické přínosy. Z toho podle něj vyplývá, že spolupráce s Tchaj-wanem může být pro Česko přínosnější než dosavadní spolupráce s Čínou.
Pavel zároveň dodal, že to nevylučuje udržování korektních vztahů s druhým nejlidnatějším státem světa. Česká republika je ale suverénní země a neměla by si nechat od nikoho diktovat, s kým smí či nesmí spolupracovat. Zdůraznil také, že Česko nenarušuje čínskou suverenitu ani ji nezpochybňuje a za spoluprací s Tchaj-wanem si stojí.
Premiér Andrej Babiš (ANO) v neděli označil cestu předsedy Senátu Miloše Vystrčila (ODS) na Tchaj-wan za výlet za miliony korun. Vláda proto také neposkytne Vystrčilovi k cestě na Tchaj-wan vládní letadlo.
Odmítnutí Babiš zdůvodnil ekonomickými zájmy Česka v pevninské Číně, která Tchaj-wan považuje za odštěpeneckou provincii a české senátní aktivity ve prospěch Tchaj-wanu v minulosti opakovaně kritizovala.
Senátní delegace v čele s Vystrčilem odletí na Tchaj-wan linkou z Prahy do Tchaj-peje, jejíž provoz byl zahájen před třemi lety za Vystrčilova přispění.
Rozhodnutí vlády označil za podraz a nůž do zad podnikatelům a zástupcům vědy, výzkumu a kultury, kteří měli spolu se senátory misi podniknout a jejichž účast je nyní nejistá. Cestu na Tchaj-wan chce Vystrčil podniknout na přelomu května a června.
Předseda Senátu se pozastavil nad slovy premiéra Andreje Babiše (ANO), že jeho vláda bude dělat pragmatickou zahraniční politiku, ne hodnotovou, která víceméně nic nepřinesla. Podle Vystrčila je „naprostý nesmysl dělat pragmatickou politiku, aniž by byla hodnotová“.
Tchaj-wan funguje od roku 1949 de facto nezávisle, má vlastní vládu a demokratické zřízení, zatímco v Číně pokračuje režim jedné strany. Česká republika uplatňuje jako většina států světa takzvanou politiku jedné Číny a oficiálně uznává jen pevninskou Čínu.