Prezident Pavel: Velvyslance v Rusku si neumím představit. Projev Lavrova na mě působil hodně depresivně

Mezi mrakodrapy. Petr Pavel si v New Yorku nenechal ujít prohlídku města. Lodí zamířil i na jižní cíp Manhattanu. | foto: ČTK

Rozhovor

(OD NAŠEHO ZVLÁŠTNÍHO ZPRAVODAJE V NEW YORKU). Ještě při zpáteční cestě letadlem nad Atlantským oceánem bylo cítit, že projev šéfa ruské diplomacie Sergeje Lavrova na Radě bezpečnosti OSN zanechal pachuť i u prezidenta Petra Pavla. Ten v New Yorku ruskou agresi na Ukrajině opakovaně odsoudil. V tuto chvíli mu ani nedává smysl posílat do Moskvy nového českého velvyslance.