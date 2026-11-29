„Když bych se měl řídit podle těch kritérií, o kterých jsem hovořil, to znamená zdraví jak mé, tak rodiny, tak dnes ty podmínky jsou. Ale jestli takové budou i v příštím roce, to si dnes samozřejmě netroufám tvrdit,“ uvedl Pavel ke své možné kandidatuře.
Česko čekají prezidentské volby začátkem roku 2028, přičemž se musí uskutečnit do 9. března, kdy Pavlovi skončí současný prezidentský mandát. Jejich termín vyhlásí předseda Senátu Miloš Vystrčil (ODS) už na podzim příštího roku, kandidáti se patrně budou muset oficiálně přihlásit do konce nadcházejícího roku.
Podle zářijového průzkumu agentury STEM/MARK lidé jako příštího prezidenta nejčastěji zmiňovali právě Pavla. S výrazným odstupem následuje premiér Andrej Babiš (ANO), který ale svou opětovnou kandidaturu proti Pavlovi vyloučil. Podle něj by vláda měla nominovat jiného společného kandidáta. Šest z deseti dotázaných v průzkumu zatím nemělo preferovaného kandidáta na budoucího prezidenta.