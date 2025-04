Výsledky nicméně ukázaly mírný pokles podpory u dvou skupin – nevoličů a lidí starších 60 let. V obou případech se jedná o několikaprocentní ztrátu. Přesto se Petr Pavel i více než dva roky po svém nástupu do funkce těší stabilní podpoře veřejnosti.

Důvěra v prezidenta se výrazně liší podle věku. Nejvyšší důvěru mu vyjadřují mladí lidé do 29 let, u kterých činí až 66 procent. Naopak mezi lidmi staršími 60 let je důvěra nižší, a to pouze 37 procent. Tento rozdíl může souviset s odlišnými očekáváními na roli prezidenta i s různou mírou sledování domácí a zahraniční politiky.

Průzkum také potvrzuje, že veřejnost od prezidenta očekává především nadstranické vystupování a roli moderátora veřejné diskuse, nikoli aktivní zasahování do každodenní politiky. Úřad prezidenta je podle většiny občanů vnímán především jako reprezentativní instituce s důrazem na důstojnost a zahraniční prezentaci České republiky.