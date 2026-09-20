„Je to naprosto závažné sdělení, které bychom měli brát vážně a ze kterého bychom si rozhodně neměli brát příklad. Článek 5 je jednoznačně vyjádřením solidarity a vzájemné odpovědnosti. Pokud kdokoliv řekne, že je rád za to, že je členem NATO, jinými slovy, že nás NATO chrání, ale zároveň že není ochoten se zapojit v případě, že bude napaden kdokoli jiný, tak nepochopil slovo solidarita. A já pevně doufám, že Česká republika touto cestou nepůjde,“ řekl Pavel.
K opatrnosti ve vyjádřeních o kolektivní obraně NATO vyzval také slovenský prezident Peter Pellegrini. V pořadu stanice Joj 24 uvedl, že Slovensko nesmí zpochybňovat své závazky.
„Nemůžeme vysílat signál, že se Slovensko v případě konfliktu bude držet bokem,“ řekl Pellegrini. Připomněl, že s členstvím v Alianci jsou spojeny nejen výhody, ale také závazky.
Fico, který udržuje dobré vztahy s Kremlem, vyjádřil tento týden v Prešově obavy z dalšího vývoje války Ruska proti Ukrajině.
„Situace nikdy nebyla tak vážná a vypjatá, pokud jde o možnost celoevropského vojenského konfliktu, jako je tomu nyní,“ řekl.
Dodal, že udělá vše pro to, aby Slovensko nebylo zataženo do bojů. Zároveň uvedl, že Bratislavě záleží na spolupráci a plnění závazků. V této souvislosti zmínil možnost, že by nějaký dron úmyslně či neúmyslně zasáhl obytný dům nebo zabil civilisty v některé členské zemi NATO.
Poukázal přitom na článek 5 Severoatlantické smlouvy o kolektivní obraně, podle něhož je útok na jednoho člena aliance považován za útok proti všem.