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Neberme si příklad. Pavel považuje Ficova slova o článku 5 NATO za závažná

Autor: ,
  16:59
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Prezident Petr Pavel považuje vyjádření slovenského premiéra Roberta Fica za závažné. Fico nechce, aby se Slovensko kvůli článku 5 Severoatlantické smlouvy zapojilo do vojenského konfliktu. Obává se, že válka na Ukrajině přeroste v celoevropský ozbrojený střet. Článek 5 považuje útok na jednoho člena NATO za útok proti všem. Pavel doufá, že Česko se touto cestou nevydá.
Briefing prezidenta Petra Pavla před odletem do USA na Valné shromáždění OSN (20. září 2026)
Západní politici usilují o válku s Ruskem, my bojovat nebudeme, řekl Fico (20. září 2026)
Briefing prezidenta Petra Pavla před odletem do USA na Valné shromáždění OSN. (20. září 2026)
Slovenský premiér Robert Fico (9. září 2026)
15 fotografií

„Je to naprosto závažné sdělení, které bychom měli brát vážně a ze kterého bychom si rozhodně neměli brát příklad. Článek 5 je jednoznačně vyjádřením solidarity a vzájemné odpovědnosti. Pokud kdokoliv řekne, že je rád za to, že je členem NATO, jinými slovy, že nás NATO chrání, ale zároveň že není ochoten se zapojit v případě, že bude napaden kdokoli jiný, tak nepochopil slovo solidarita. A já pevně doufám, že Česká republika touto cestou nepůjde,“ řekl Pavel.

K opatrnosti ve vyjádřeních o kolektivní obraně NATO vyzval také slovenský prezident Peter Pellegrini. V pořadu stanice Joj 24 uvedl, že Slovensko nesmí zpochybňovat své závazky.

„Nemůžeme vysílat signál, že se Slovensko v případě konfliktu bude držet bokem,“ řekl Pellegrini. Připomněl, že s členstvím v Alianci jsou spojeny nejen výhody, ale také závazky.

Fico, který udržuje dobré vztahy s Kremlem, vyjádřil tento týden v Prešově obavy z dalšího vývoje války Ruska proti Ukrajině.

„Situace nikdy nebyla tak vážná a vypjatá, pokud jde o možnost celoevropského vojenského konfliktu, jako je tomu nyní,“ řekl.

Dodal, že udělá vše pro to, aby Slovensko nebylo zataženo do bojů. Zároveň uvedl, že Bratislavě záleží na spolupráci a plnění závazků. V této souvislosti zmínil možnost, že by nějaký dron úmyslně či neúmyslně zasáhl obytný dům nebo zabil civilisty v některé členské zemi NATO.

Poukázal přitom na článek 5 Severoatlantické smlouvy o kolektivní obraně, podle něhož je útok na jednoho člena aliance považován za útok proti všem.

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