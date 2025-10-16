Tématem jednání byl rozpočet SFDI a aktuální a budoucí investiční akce a jejich pokrytí rozpočtem, informoval o schůzce Hrad na svém webu. Kupka na síti X napsal, že hovořili o zrychleném tempu příprav dopravních staveb, díky němuž mohou i další vlády pokračovat v rekordní výstavbě.
„Diskutovali jsme pochopitelně i o rozpočtu a o České cestě do vesmíru jako o národním projektu, který přitahuje stále více mladých lidí, jež se chtějí věnovat přírodovědným a technickým oborům,“ napsal Kupka s díkem za věcné setkání.
Vláda přerušila projednávání rozpočtu SFDI, který je pro příští rok navržený s výdaji 187 miliard korun, 8. října, tedy po sněmovních volbách. Kupka tehdy upozornil, že návrh bude muset schvalovat nová Sněmovna.
Uvedl tehdy také, že vnímá, že se penězům na dopravu nyní věnují zástupci hnutí ANO, SPD a Motoristů, kteří chtějí sestavit novou vládu.
Výdaje SFDI by se podle návrhu ministerstva dopravy měly zvýšit na 187 miliard korun z letošních 160,3 miliardy korun. Návrh státního rozpočtu, který vláda schválila minulý týden, počítá s jistými příjmy SFDI ve výši 144,6 miliardy korun.
Babiš minulý týden hovořil o tom, že se kvůli nedostatku peněz budou muset zastavovat dopravní stavby. Kupka to odmítá. Pokrytí závazků naplánovaných na příští rok podle něj bude záležet na rozhodnutí nové Sněmovny o státním rozpočtu a o rozpočtu SFDI.
Prezident se vložil i do sporu mezi Babišem a končící vládou o předání celkového rozpočtu na příští rok. Ve čtvrtek uvedl, že by pokládal za vstřícné gesto, kdyby vláda Petra Fialy (ODS) předložila nové Sněmovně návrh rozpočtu tak, jak to po ní žádá předseda hnutí ANO Andrej Babiš.
Při příchodu na čtvrteční zasedání Senátu Pavel novinářům řekl, že to sdělí Fialovi, až s ním bude mluvit. Fiala ve čtvrtek opětovné předložení rozpočtu odmítl s tím, že to může hned po svém jmenování udělat vznikající Babišův kabinet s SPD a Motoristy.