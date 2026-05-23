NATO by mělo „ukázat zuby“, řekl Pavel k opakovaným ruským provokacím

  12:16aktualizováno  12:26
Severoatlantická aliance by měla tvrději a rozhodněji reagovat na provokace, kterých se dopouští Rusko na východním křídle aliance, aby zkoušelo odhodlání NATO, uvedl podle britského listu The Guardian český prezident Petr Pavel.
Prezident Petr Pavel na tiskové konferenci po jednání s premiérem Andrejem Babišem (8. května 2026) | foto: Ladislav Křivan, MAFRA

NATO by v reakci na opakované ruské provokace mělo „ukázat zuby“, cituje The Guardian Pavla. Podle listu navrhl řadu možností včetně vypnutí internetu, odpojení bank od globálních finančních systémů i sestřelování letadel, která naruší vzdušný prostor spojenců.

V rozhovoru poskytnutém britskému listu Pavel vyzval NATO k „dostatečně rozhodným, potenciálně i asymetrickým“ reakcím, které by čelily provokativnímu chování Moskvy. Jinak podle českého prezidenta hrozí, že Kreml ještě zesílí své počínání.

