NATO by mělo „ukázat zuby“, řekl Pavel k opakovaným ruským provokacím

NATO by v reakci na opakované ruské provokace mělo „ukázat zuby“, cituje The Guardian Pavla. Podle listu navrhl řadu možností včetně vypnutí internetu, odpojení bank od globálních finančních systémů i sestřelování letadel, která naruší vzdušný prostor spojenců.
V rozhovoru poskytnutém britskému listu Pavel vyzval NATO k „dostatečně rozhodným, potenciálně i asymetrickým“ reakcím, které by čelily provokativnímu chování Moskvy. Jinak podle českého prezidenta hrozí, že Kreml ještě zesílí své počínání.