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Pavel předává metály. Řád bílého lva pro Čáslavskou, Janžurovou, Illnerovou a Formana

  11:04aktualizováno  28. října 20:37
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U příležitosti výročí vzniku Československa rozdá český prezident Petr Pavel státní vyznamenání vybraným osobnostem. Pavel již dopředu avizoval, že letos rozdá 51 vyznamenání, tedy o tři více než v minulém roce. Řád bílého lva získala in memoriam gymnastka Věra Čáslavská či režisér Miloš Forman.

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V úvodním proslovu zmínil prezident například nutnost odpovědnosti v oblasti veřejných financí, či zachování zavedených institucí, včetně veřejnoprávních médií. „V informačním chaosu potřebujeme budovat důvěru v zavedené značky a autority. Nikoli s nimi válčit, nebo dokonce neuváženými změnami zákonů mediální prostor rozbít,“ řekl Pavel v projevu.

Nejvyšší státní vyznamenání, Řád bílého lva II. třídy, propůjčil Pavel in memoriam gymnastce Věře Čáslavské a režisérovi Miloši Formanovi. Stejné ocenění, III. třídy, si převzala také herečka Iva Janžurová a doktorka přírodních věd a první předsedkyně české Akademie věd Helena Illnerová.

Řád Tomáše Garriqua Masaryka II. třídy propůjčil prezident Vladimíru Vochočovi, československému diplomatovi, který za druhé světové války působil v Marseille a svou odvahou pomohl zachránit tisíce lidí před nacistickou perzekucí.

Nominaci získalo přes 200 osobností

Poslanecká sněmovna navrhla na udělení státního vyznamenání 131 osobností, mezi nimi například bývalého prezidenta Miloše Zemana. Opět zde také figuruje jméno spisovatele Milana Kundery či někdejšího ministra zahraničí Jaroslava Šedivého.

Prezident Petr Pavel hovoří v rámci ceremonie předávání státních vyznamenání. (28. října 2023)
Na Pražském hradě proběhla zkouška předávání státních vyznamenání při příležitosti svátku 28. října. V popředí je řád Tomáše Garrigue Masaryka I. třídy. (27. října 2023)
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26 fotografií

O Zemanovi hlasovali celkem třikrát, podpořili ho poslanci ANO, SPD a Motoristů sobě. Poslanci navrhují i ruského učitele Pavla Talankina, který dostal letos filmového Oscara za film Pan Nikdo proti Putinovi.

Mezi sněmovní kandidáty na další druhy vyznamenání se dostali také herec a moderátor Marek Eben, bývalý ministr kultury Daniel Herman, herec a aktivista za práva homosexuálů Jiří Hromada, fotbalista Patrik Schick, herec Jiří Lábus, režisér Juraj Herz, vedoucí souboru Hradišťan Jiří Pavlica nebo hudebník Michal Prokop.

Horní komora Parlamentu se zase shodla na nominaci zakladatelky Československého červeného kříže Alice Garrigue Masarykové či na bývalém předsedovi Senátu Jaroslavu Kuberovi. Mezi 110 návrhy jsou také herci Miroslav Donutil, Arnošt Goldflam a Zlata Adamovská, režisérka Věra Plívová Šimková nebo choreograf Yemi A. D.

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