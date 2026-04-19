„Program summitu NATO bude zaměřen na exekutivu a rozpočet, je proto logické, že tam musí být premiér, ministr obrany a ministr zahraničí Macinka. Nemůže tam přeci jet někdo, kdo tam bude prosazovat svoje názory, a nebude tam svůj pohled prosazovat vláda,“ řekl Havlíček v pořadu Partie Terezie Tománkové na televizní stanici CNN Prima News.
Dodal, že nikdo prezidentovi nebere jeho názor, ale svůj postoj musí podle něj u NATO obhájit především Babišova vláda. „Je k plusu, že tam jedou lidé, co jsou za to odpovědní. Vláda skládá účty,“ prohlásil.
Šéf ODS Martin Kupka označil tuto vládu za vládu naschválů s vysvětlením, že jde podle něj jen o křehké ego ministra zahraničí Petra Macinky a zmocněnce Filipa Turka, kterého Pavel odmítl jmenovat ministrem.
„Nezazněla žádná věcná připomínka a Andrej Babiš sám řekl při jednání s generálním tajemníkem NATO Markem Ruttem, že vláda bude přispívat na obranu dle požadavků Severoatlantické aliance. Nikde jsem neslyšel rozpor, jde jen o křehká ega některých členů vlády,“ podotkl Kupka s tím, že má na mysli politiky za Motoristy sobě Turka a Macinku.
Podle prezidenta by měl vzniklý konflikt primárně řešit premiér, se kterým se chce ohledně toho, kdo bude Česko zastupovat na červencovém summitu NATO v Ankaře, sejít 22. nebo 24. dubna. Macinka je podle Pavla podřízený premiérovi, který plně odpovídá za chod vlády i ministerstva zahraničí.
Vláda ale mezitím podle usnesení o letecké přepravě ústavních činitelů tento týden vyčlenila armádní letoun na summit pro premiéra a ministry zahraničí Macinku a obrany Jaromíra Zůnu.
Pavel také ve čtvrtek řekl, že Macinka mu záměrně komplikuje jeho práci i život. Očekává, že situaci vyřeší Babiš. V opačném případě je podle něj ve hře i tvrdší postup Hradu. „I prezident má nástroje ke znepříjemnění života vládě,“ vzkázal prezident v rozhovoru pro týdeník Reflex.
Právě Macinka Pavlovu účast na letním summitu dlouhodobě ostře odmítá. „Můj názor je dlouhodobě známý, člena opozice tam nechci,“ vyjádřil se dříve. Na summit by podle něj také neměl jet, protože nemá v zemi reálný politický vliv.