Pavel na Ukrajinu přijel se zarudlými opary. Prodělal chřipku, vysvětlil Hrad

Prezident Petr Pavel je již druhým dnem na Ukrajině, po Lvově pokračoval v pátek do Kyjeva, kde od svého protějšku Volodymyra Zelenského převzal vysoké státní vyznamenání. Na tiskové konferenci bylo patrné, že se hlava státu potýká s opary na rtech.
Prezidenta Petra Pavla na návštěvě Ukrajiny trápily opary po chřipce. (16. leden 2026)

Podle mluvčího Hradu Filipa Platoše se jedná o pozůstatek chřipky a teplot. „Pan prezident chřipku již prodělal,“ sdělil redakci iDNES.cz s tím, že na Ukrajině se s ní již neléčí.

Nejviditelnější byly opary na tiskové konferenci, na které Pavel přijal od Volodymyra Zelenského vysoké ukrajinské státní vyznamenání – Řád knížete Jaroslava Moudrého nejvyššího stupně.

Na tiskové konferenci poté vyzdvihl nejen důležitost česko-ukrajinských vztahů, ale také českou muniční iniciativu. která podle něj zajišťuje polovinu dodávek munice ukrajinské armádě.

„Považujeme Ukrajinu za svůj zájem, a to nejen bezpečnostní, ale také osobní,“ doplnil ho Pavel.

