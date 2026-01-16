Pavel na Ukrajinu přijel se zarudlými opary. Prodělal chřipku, vysvětlil Hrad

Podle mluvčího Hradu Filipa Platoše se jedná o pozůstatek chřipky a teplot. „Pan prezident chřipku již prodělal,“ sdělil redakci iDNES.cz s tím, že na Ukrajině se s ní již neléčí.
Nejviditelnější byly opary na tiskové konferenci, na které Pavel přijal od Volodymyra Zelenského vysoké ukrajinské státní vyznamenání – Řád knížete Jaroslava Moudrého nejvyššího stupně.
Na tiskové konferenci poté vyzdvihl nejen důležitost česko-ukrajinských vztahů, ale také českou muniční iniciativu. která podle něj zajišťuje polovinu dodávek munice ukrajinské armádě.
„Považujeme Ukrajinu za svůj zájem, a to nejen bezpečnostní, ale také osobní,“ doplnil ho Pavel.